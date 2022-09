Eesti pääses vaatamata Talviku vigastusele Rahvuste krossi finaali

Talviku (MX2, Husqvarna) kukkus treeningul raja suurimat hüpet proovides, murdis jalaluu ega saanud kvalifikatsioonis osaleda.

Seega jäi Tanel Leokile (MXGP, Husqvarna) ja Harri Kullasele (Open, Yamaha) ülesandeks sõita oma kvalifikatsioonis kindlasti välja vähemalt 14.-15. koht ning sellega said kogenud võistlejad ka suurepäraselt hakkama. Leok oli oma sõidus 15., Kullas aga koguni kuues.

Leok ütles, et stardisirgel läksid kellegagi lenksud kokku ja stardijärgsest kurvist väljumine ebaõnnestus. "Kui seest keerasime, siis Sabulis kukkus, mina ja Cairoli jäime sinna taha kinni," selgitas Leok, kes hindas enda sõitu rahuldavaks.

Leoki kahekümneaastase Rahvuste krossi karjääri puhul on see esimene kord, et üks Eesti tiimi liige ei saa vigastuse pärast sõita. Ometi rõhutas ta, et Eesti on sellele vaatamata finaalis.

Kuigi pühapäevaks lubab vihma, ei hakanud Leok enne selle kohta ennustusi tegema, kui on näha, millised on olud tegelikult. "Viimati, kui siin käisime, oli ka mitu päeva sadanud, aga see rada suudab vett sisse võtta küll, tookord oli sõita päris okei," meenutas Leok.

"Stardimoment oli hea, aga pärast puud ei saanud head kiirendust, nii et kurvi minnes olin päris taga, 20.-25.," rääkis Kullas pärast enda kvalifikatsiooni. "Sees kurviga võitsin hästi kohti, olin vist seitsmes-kaheksas. Esimesel ringil üks sõitja kukkus, teisest sain kohe mööda. Lawrence ja Ferrandis olid minu ees, mõtlesin, et proovin neil järel hoida paar ringi, saan enda taha väikese vahe sisse."

Kullas lisas, et sõit iseenesest ei olnud kõige parem, ta tundis end ratta seljas kangelt. "Kuna Jörgeniga läks, nagu läks, oli mul kindlasti vaja kohta vähemalt 14-15 sees, mul käis igasugu mõtteid peast läbi ja püüdsin vigu vältida, aga õnneks läks kõik hästi ja oleme pühapäeval A-finaalis," ütles Kullas.

Eesti pääses 21 punktiga finaali 13. meeskonnana. Kvalifikatsiooni võitis kolme punktiga USA Prantsusmaa ja Austraalia ees. Kahjuks ei ole Eesti meeskonnal finaalis kahe sõitjaga esikümnekohtade eest võimalik võidelda, meie püüda on kohad 18.-20.

"Väga kahju, et Jörgeniga nii läks, sest tema kiirus enne seda suurt kukkumist oli väga hea, ta tegi just kiire ringi," ütles Kullas. "Vihane Jörgeni peale kindlasti olla ei saa, vaid talle kaasa elada, et tal haiglas kõik hästi läheks ja ta terveks saaks."