Kuuekordne MotoGP maailmameister lõpetas kolme aasta pikkuse põua

Marquez sai Jaapani GP kvalifikatsioonis parimal ringil kirja 1.55,214, mis oli teiseks tulnud Johann Zarcost (Ducati) 0,208 sekundit kiirem. Viimati startis Marquez esikohalt 2019. aastal.

Hispaanlast on viimastel aastatel vaevanud mitmed erinevad vigastused. Probleemid algasid 2020. aasta Hispaania GP-l, kui Marquez murdis käeluu. Tänavu pidi Marquez käeoperatsiooni tõttu vahele jätma kuus etappi.

Paremuselt kolmanda aja sõitis välja Brad Binder (KTM; +0,323) ning neljanda aja Maverick Vinales (Aprilia; +0,406). MM-sarja liider Fabio Quartararo (Yamaha) saavutas kvalifikatsiooni lõppjärjestuses üheksanda (+1,112) koha.

MM-sarja punktitabelis teisel ja kolmandal kohal paiknevad Francesco Bagnaia (Ducati) ja Aleix Espargaro (Aprilia) sõitsid välja vastavalt 12. (+2,159) ja kuuenda (+0,557) aja.

Põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 9.00.

