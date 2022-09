Naiste meistriliigas näeb pühapäeval olulist liidrite lahingut

Pühapäeval kell 12 algavas kohtumises võõrustab teisel kohal paiknev Saku Sporting tabeliliidrit Tallinna FC Florat. Oodata on suurt vastasseisu, sest kohtumise teeb kaalukaks asjaolu, et Flora naiskonnal on võimalus kindlustada neli vooru enne hooaja lõppu viies järjestikune meistritiitel. Selleks on Sportingu vastu vaja kirja saada vähemalt viik. Kohtumisele saab kaasa elada Soccernet TV vahendusel.

"Viimastes mängudes pole me tiimina saanud seda, mida tahame ehk nii-öelda pole pannud i-le täppi. Flora vastu mängides pole meil enam midagi kaotada. Anname endast kõik, et jätta kolm punkti koju," rääkis Sportingu väravavaht Keiti Kruusmann.

Flora abitreener Maria Sootak: "Sakuga mängud on läbi hooaja olnud põnevad vastasseisud, aga meie eesmärk on ikka ühene - näidata sama mängulist ja füüsilist kvaliteeti, mis rahvusvahelistes mängudes, olenemata liigaseisust ja vastasest."

"Ees ootamas mäng, kus kumbki pool allahindlust ei tee. Meie eesmärk on näidata head mängu ning võiduga koju tagasi tulla," lisas Flora kaitsja Kristiina Tullus.

Laupäeval pannakse kell 15 pall mängu Tabasalus, Tallinnas ja Põlvas. Pealinnas Sportland Arenal kohtuvad JK Tallinna Kalev ning JK Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskond. Kalev on 19 vooru järel tabelis kindlalt kolmandal kohal, kui Sportingule jäädakse alla kaheksa punktiga ning sama palju edestatakse ka neljandal positsioonil olevat Tabasalu. Ühendnaiskonna käekäik on seni olnud kehvemate killast, kui viie punktiga ollakse tabeli viimasel real. Seega vajatakse hädasti punktilisa, et tõusta koht eespool oleva Põlva Lootose kandadele. Omavahelistes kohtumistes on seni kindlalt peale jäänud Kalev, kui kirja on saadud 4:0 ja 6:2 võidud.

Neljandat kohta hoidev JK Tabasalu võõrustab kodusel kunstmuruväljakul kuuendal tabelireal olevat Pärnu JK Vaprust. Tabasalu soovib kümne küünega kinni hoida enda kohast, et pärast 21. vooru toimuvat tabeli poolitamist jääda esinelikusse. Kahel viimasel aastal neljanda kohaga lõpetanud Vaprus ei ole senisel hooajal sarnast hoogu näidanud ning praegu on nende saagiks 18 vooruga 17 punkti. Omavahelistes mängudes on seni mõlemad naiskonnad kirja saanud ühe võidu, kui esimeses vastasseisus oli 3:2 parem Vaprus ja teises kohtumises olid Tabasalu võidunumbrid 5:0.

"Meid ootab ees järjekordne duell, kus väiksemgi libastumine võib karmilt kätte maksta," tõdes Tabasalu kapten Laura Jaansen. "Oleme suutnud viimastes mängudes lüüa palju väravaid, mis näitab, et oleme õigel teel. Ära ei tohi unustada ka kindlust kaitses, sest Vapruse ründajad on teatavasti kiired ja teravad. Teame, mis on kaalul, ja seetõttu ei rahuldu vähema kui võiduga."

Lõuna-Eesti derbis lähevad 20. voorus vastamisi Põlva FC Lootos ja Tartu JK Tammeka. Põlva tahab iga hinna eest vältida viimasele kohale langemist, kui praegu edestatakse ühendnaiskonda kolme punktiga. Tammeka jahib neljandat kohta ning praegu ollakse Tabasalust vaid ühe punkti kaugusel. Omavahelised mängud on seni kaldunud pigem Tammeka poole, kui liigas on teenitud 2:0 ja 6:1 võidud. Samas suutis Lootos aprillis toimunud karikavõistluste veerandfinaalis Tartu naiskonna alistada lisaajal 2:1.

"Viimane kodumäng põhiturniiril, eks näis milliseks mäng kujuneb," ütles kohtumise eel Lootose peatreener Kaido Kukli. "Tammekaga mängud on alati huvitavad. Viimases kohtumises jäime küll alla, aga nagu meie eelmisest mängust näha, oleme ka meie paljuks suutelised," lisas kaitsja Elina Kahar.