Pisarais Nadal: osa minust lahkus koos Rogeriga

Federer ja Nadal kaotasid Londonis täismaja ees peetud võitlusliku kohtumise 6:4, 6:7 (2), 9:11 ja seega lõppes Laver Cupi avapäev Euroopa ja maailma tiimide vahel 2:2 viigis. Kaotusega lõppes ka Federeri karjäär ning šveitslase hüvastijätt osutus äärmiselt emotsionaalseks.

Roger with his wife and kids. Even his kids are crying pic.twitter.com/4PczcgY21I — Olly (@Olly_Tennis_) September 23, 2022

Roger Federer et Rafael Nadal en larmes, l'un à côté de l'autre.



C'est pour nous achever.pic.twitter.com/A81roa3DtH — Florian Benfaïd (@FloBnf) September 23, 2022

If you saw the way Nadal cried all the way through Federer's farewell, you were witness to something that has never been seen before.



Your biggest rival, bawling his eyes out at your retirement? The stuff of movies. Of folklore. It just isnt supposed to happen.



And yet it did. — Musab (@Musab_Abid) September 23, 2022

Enne Federeri lahkumisetendust pööras meedia suurt tähelepanu just šveitslase ja hispaanlase sõprussuhtele. Federer ütles oma viimase mängu eel, et hüvastijätumatšis väljakut Nadaliga jagada oleks kirss kauni karjääri tordil ja see duol ka õnnestus.

"Oleme olnud tihedalt seotud viimased kümme aastat. See on olnud hiilgav," rääkis Federer matšijärgsel pressikonverentsil. "Usun, et naudime üksteise seltskonda ja meil on nii palju, mida meenutada, aga naudime ka lihtsalt koos aja veetmist. Meil on miljon teemat, millest rääkida! Tunnen iga kord koos viibides, et sellest ajast ei piisa," naeris šveitslane.

"Väljakul olid meil täiesti erinevad stiilid ja see tegi meie mängud, meie rivaliteedi nii põnevaks," rääkis Nadal. "Aga kulisside taga lähenesime me oma isiklikule elule sarnaselt. Seepärast saame üksteist usaldada, räägime väga tihti ja saame rääkida end vabalt tundes, enesekindlana. See on midagi ilusat, pärast kõike, mida oleme koos läbi teinud."

"Nagu olen eelnevalt öelnud, olen väga uhke, et sain tema karjääris mingit rolli mängida. Aga veelgi tähtsam on minu jaoks, et pärast kõiki neid aastaid rivaalidena saame karjääri lõpetada sõpradena," tõdes hispaanlasest 22-kordne slämmiturniiride võitja.

"Rogeri lõpetamisega lahkus osa minust koos temaga," lõpetas Nadal.