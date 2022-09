Federer: Wimbledoni finaalis Nadalile kaotamine murdis mu südame

"Ma ei ole ausalt öeldes niimoodi mõelnud, et vaatan terve listi üle," vastas Federer Eurospordi tenniseeksperdi, endise mängija Barbara Schetti küsimusele, millise mängu üle ta kõige uhkem on. "Minu jaoks on eriline USA lahtiste finaal Lleyton Hewitti vastu, kus võitsin 6:0, 7:6 (3), 6:0. Selliseid asju ei juhtu slämmiturniiride finaalis, et esimeses setis saad niimoodi minema, teises setis natuke väristad ja siis kolmandat setti jälle domineerid. Minu jaoks oli see mäng täiuslik, tundsin, et olen maailma tipus. See oli vist mu kolmas slämmivõit, olin maailma esireket ja näitasin maailmale, et väärin edetabeli esikohta ja kuidas veel! Ja mängisin vastasega, keda väga austan. Sellele tagasi vaadates tunnen peaaegu, et tahaksin seda mängu uuesti mängida."

See oli Federeri karjääri neljas, aga tolle aasta ehk 2004. aasta kolmas slämmivõit. Seda suutis ta enda pika karjääri jooksul veel kahel korral teha, et võitis ühel hooajal kolm slämmiturniiri. Võiduga Hewitti üle algas ka Federeri võiduseeria USA lahtistel, nimelt triumfeeris ta seal viiel järjestikusel aastal.

Küsimusele, milline kaotus oli tema karjääri valusaim, vastas Federer, et see oli 2008. aasta Wimbledoni finaal Rafael Nadali vastu. Seda mängu peetakse läbi aegade üheks paremaks tennisematšiks. Finaalmäng tuli kahel korral vihma tõttu katkestada, ühtekokku olid nad lõpuks väljakul neli tundi ja 48 minutit ning hämaruses lõppenud matšis jäi Nadal peale 6:4, 6:4, 6:7 (5), 6:7 (8), 9:7. "Lihtsalt sellepärast, kuidas see pimeduses lõppes," põhjendas Federer, miks ta just selle matši valis. "Nii palju oli kaalul, pidime võitja välja selgitama ja see võit läks talle. See murdis mu südame."

See oli kolmas aasta järjest, kui Federer ja Nadal Wimbledoni finaalis kohtusid ning Nadal võitis siis Wimbledoni esimest korda. Federer oli enne seda võitnud viis järjestikust Wimbledoni.

Federer mängis enda karjääri jooksul 31 slämmiturniiri finaalis ja võitis neist 20. Temast rohkem slämmivõite on vaid Novak Djokovicil (21) ja Nadalil (22). Wimbledonis võidutses Federer kokku kaheksal korral ja see on ka rekord.

Veel Federeri rekordeid:

Federer on jõudnud kümme korda järjest suure slämmi turniiridel finaali. Vastav seeria algas 2005. aasta Wimbledoni turniiril ja lõppes 2007. aasta USA lahtistel. Neist kümnest mängust võitis Federer kaheksa. Kokku on tal suure slämmi turniiridel rekordilised 369 mänguvõitu ehk 35 enam kui Djokovicil ja 56 enam kui Nadalil.

Lisaks võib välja tuua järgmised näitajad, milleni keegi teine pole küündinud: kaks järjestikku aastat kolme slämmivõiduga (2006 ja 2007), neli järjestikust aastat vähemalt kahe slämmivõiduga (2004-2007), 46 pääsu poolfinaali ja 58 pääsu veerandfinaali.

Maailma edetabelis püsis Federer perioodil 2. veebruar 2004 kuni 17. august 2008 esikohal järjepanu 237 nädalat. Vastavas arvestuses on teine ameeriklane Jimmy Connors (160 nädalat) ja kolmas tšehh Ivan Lendl (157). Djokovic on saanud parimal juhul kirja 122 ja Nadal 56 nädalat. 36 aasta ja 320 päeva vanuselt oli Federer ka aegade vanim esinumber. 15 aastat püsis ta aasta lõpuks kolme seas ja 18 aastat kümne seas.

ATP turneelt võib tuua välja järgmised rekordinäitajad: 24 turniirifinaali järjest võidetud, 24 võitu järjest maailma esikümne mängijate vastu, 71 tiitlit kõvakattega väljakul, 56 võitu järjest kõvakattega väljakul, seitsmel erineval turniiril vähemalt kuus turniirivõitu, sealjuures Halles ja Baselis kümme.