VIDEOMEENUTUS | Vaata, kuidas Federer ja Nadal pisarateni naersid

Nadal ja Federer mängisid profimängudel omavahel 40 matšis ja neist 24 võitis Nadal. Viimases omavahelises vastasseisus 2019. aasta Wimbledoni poolfinaalis jäi peale aga Federer.

Lisaks rivaliteedile spordiväljakul ühendavad Federeri ja Nadali mitmed spordivälised ettevõtmised, sealjuures ka heategevusliku eesmärgiga matšid ja muud üritused.

"Armas Roger, minu sõber ja rivaal. Ma soovin, et seda päeva ei tulnuks kunagi. See on kurb päev nii isiklikult mulle kui ka kogu maailma spordile," sõnas Nadal pärast Federeri loobumisotsust. "On olnud meeldiv, aga samuti au ja privileeg jagada sinuga neid aastaid, elades läbi nii mitmeid imelisi hetki väljakul ja selle kõrval. Meil on tulevikus palju hetki, mida koos jagada, koos on veel palju asju teha, me teame seda."

Pärast Nadali sõnavõttu hakkas sotsiaalmeedias taas ringlema ja ringleb siiani ilmselt üks lõbusamaid videoid, kus Nadal ja Federer koos üles astuvad. Tegemist on 2010. aastal filmitud klipiga, kus meeste eesmärk oli reklaamida eesootavat heategevuslikku matši Aafrika jaoks, kuid paari lihtsa lause filmimine võttis omajagu aega, kuna mõlemad puhkesid pidevalt naerma.

"Kujutage ette, kui peaksime koos filmi tegema – see võtaks ilmselt viis aastat aega!" naeris Federer klipis.

2020. aastal näitas Tennis TV neile pea kümme aastat vana klippi, kuna ka siis ootas neid ees heategevuslik matš Aafrika jaoks. "Ma ei tea, milles asi oli, see oli lihtsalt see atmosfäär," itsitas Federer videot vaadates.

"See on hea mälestus," ütles Nadal naerdes. "See on tõesti hea mälestus! Tänu jumalale, et meil see videos on," lisas Federer.