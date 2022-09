Federer pani enda pikale karjäärile ilusa punkti

Federer ja Nadal kaotasid Londonis täismaja ees peetud võitlusliku kohtumise 6:4, 6:7 (2), 9:11 ja seega lõpes Laver Cupi avapäev Euroopa ja maailma tiimide vahel 2:2 viigis. Teises setis jäid Federer ja Nadal murdega 1:3 taha, aga võitsid siis kolm geimi järjest ja päästsid seisul 5:5 koguni kuus murdepalli. Matši kiires lõppmängus läksid Federer ja Nadal 3:0 ette, aga Sock ja Tiafoe võitsid seejärel neli punkti järjest. Sock ja Tiafoe juhtisid veel 8:7, aga esimese matšpalli seisul 9:8 teenisid Federer ja Nadal. Selle suutsid ameeriklased päästa ja võitsid kolm punkti järjest.

Põlveoperatsioonidest taastunud ja viimati 14 kuud tagasi väljakul käinud Federer pidas enda karjääri viimase matši tema jaoks märgilises kohas - tema enda ellukutsutud turniiril ja linnas, kus ta on väga edukas olnud. Londoni eeslinnas Wimbledonis võitis Federer enda karjääri esimese suure slämmi turniiri ja ühtekokku võitis ta Wimbledoni rekordilised kaheksa korda, lisaks on ta Londonis kahel korral triumfeerinud aastalõputurniiril.

"Kuidagi saame sellest üle, eks? See on olnud imeline päev. Ütlesin teistele ka, et olen õnnelik, ma ei ole kurb. Hea on siin olla! Nautisin kõike, kõik oli viimast korda. Arvasin, et äkki saan vigastada, aga olen õnnelik, et pidasin mängu vastu, matš oli väga hea, ma ei saaks õnnelikum olla! Ja muidugi Rafaga koos mängida, kõik on mu meeskonnas ja siin…" ütles Federer ja puhkes pisaraisse.

Federer rõõmustas, et sai enda karjääri viimase matši pidada mitte ainult koos Nadaliga, vaid koos nendega on Euroopa tiimis ka tema teised kanged konkurendid Novak Djokovic ja Rafael Nadal. "See on imeline, tõepoolest! Ma ei tahtnud end üksikuna tunda. See, et saan hüvasti jätta meeskonnavõistlusel, on väga hea, olen alati tundnud, et olen võistkonnamängija," ütles ta. "See, et olen nende kõikidega ühes tiimis, on olnud imeline. See on minu jaoks nagu pidu, tahtsin lõpetades niimoodi tunda ja see on täpselt nii, nagu lootsin! Aitäh!"

"See ei pidanud kunagi nii minema. Olin lihtsalt õnnelik et sain tennist mängida ja sõpradega aega veeta, aga jõudsin siia välja," rääkis ta pisaraid pühkides. "See on olnud suurepärane teekond ja teeksin seda kõike uuesti. See on olnud suurepärane, täiesti imeline! Nii paljud on mulle kaasa elanud ja see tähendab minu jaoks väga palju."

Kui Federerilt küsiti tema perekonna kohta, oli šveitslasel juba palju keerulisem vastata. "Arvasin, et ma pole üldse võimeline rääkima, aga olen, nii et mul on väga hästi läinud. Kogu mu pere on täna siin, mu tüdrukud ja poisid, mu abikaasa, kes on olnud nii toetav. Ta oleks võinud mulle ammu öelda, et lõpeta, aga ta ei öelnud, ja tema toel suutsin jätkata, aitäh sulle!" sai Federer läbi pisarate vaevalt sõnad suust. "Aitäh mu vanematele, te olete olnud imelised! Liiga palju on inimesi, keda on tänada. Imeline õhtu, aitäh kõikidele, ma armastan teid kõiki!