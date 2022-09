GALERII | Heategevuslikul teatejooksul osales üle 12 200 lapse

Enam kui 12 200 õpilast jooksid reedel Eesti olümpiakomitee (EOK) spordinädala avaüritusel liikumisvõime kaotanud laste heaks. Jooks toimus 8-liikmeliste võistkondadena, iga jooksja pidi läbima 200-400 meetrise distantsi.

Ürituse eestvedaja Erik Pallase sõnul on teatejooks kasvanud Eesti suurimaks koolinoorte spordiürituseks. "Jooksurõõm on vallutanud kogu Eesti. Tänavu osales Teatejooksul üle 12 200 õpilase, mis on ühtlasi uus osalejate rekord. Paljudes koolides on Teatejooksul osalemisest saanud omaette traditsioon, mida ootavad nii õpilased kui õpetajad," ütles Pallase.

Täiskasvanud saavad teatejooksul osalenud laste panust ning Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse tegevust toetada, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE 451010220268957228 märksõnaga "Teatejooks". Rohkem infot leiab HNRK kodulehelt.