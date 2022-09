Laupäeval algab käsipalli Balti liiga uus hooaeg

Viljandi HC ja Mistra kuuluvad A-alagruppi koos Klaipeda Dragunase, Kaunase Granitase (Leedu), ASK Zemessardze ja HC Ogre/HYDROX-iga (Läti). Põlva Serviti, SK Tapa/N.R Energy ja HC Tallinnaga on ühes potis VHC Sviesa, HC Amber (Leedu) ja ZRHK TENAX Dobele (Läti).

Valitseva meistrina astub võitlusesse Viljandi HC. Esimesel nädalavahetusel võõrustavad kaks klubi leedukaid ning kaks tiimi sõidavad samasse riiki. Lisaks ootab Servitit ees kodumäng Läti meistriga.

Sel hooajal on võistlussüsteemis muudatus, kus tiimid on jagatud kahte gruppi ning põhihooajale järgnevad veerandfinaalid ja võitja selgub final-four turniiril, mis toimub 15. - 16. aprillini.

Viljandi HC ja Mistra lähevad Leedu turneele

Eelmisel hooajal Balti liiga võitjaks kroonitud Viljandi HC alustab tiitlikaitsmist Leedust, kui minnakse vastamisi selle riigi hõbemedalisti Granitas Karyse ja pronksile tulnud Klaipeda Dragunasega. "Selle aasta süsteem on rahulikum, mis tähendab, et saame igale mängule rohkem keskenduda. Suuri eesmärke me ei sea, liigume kohtumine korraga," rääkis Viljandi HC peatreener Marko Koks.

Eelmisel nädalavahetusel eurosarjas Serbia klubile Pancevi alla jäänud Dragunasel liiga pikka aega Balti liigaks valmistuda ei ole olnud. "Me ei tea täpselt, millise koosseisuga eelmise aasta tšempionid meie vastu tulevad, kuid loomulikult sooviksime oma saalis neilt punkte võtta," ütles Leedu tiimi peatreener Gintaras Cibulskis Balti liiga pressiteates. "Veeretaksin soosiku koorma vastaste õlule," vastas Koks.

Mistrat ootab ees sama Leedu turnee kui Viljandit. Mängitakse lihtsalt eri päevadel eri vastastega. "Me ei ole selle võistkonnaga kaua Balti liigas mänginud, seetõttu on kõik rahvusvahelised mängud meie jaoks hea kogemus. Konkreetset eesmärki me endale ei sea, proovime igas kohtumises parima anda," alustas Mistra peatreener Jüri Lepp.

Eelmisel hooajal jäi Mistra Leedu turneel mõlemale eesootavale vastasele alla. "Meid ootab ees pikk sõit ning aastaid Leedu ja Balti liiga eesotsas olnud klubidega on võõrsil alati raske olnud. Eks nädalavahetus näitab, mis meid ees ootab," lisas kogenud peatreener.

Põlva Servitit ootab ees üks kohtumine Läti meistriga

Valitsev Eesti meister ja eelmine hooaeg Balti liiga finaalis Viljandi HC-le alla jäänud Serviti alustab uut teekonda kodusaalis Läti meistri, ZRHK Dobele Tenaxi vastu. "Vastaste näol on tegemist korralikult komplekteeritud võistkonnaga, kellega saab olema huvitav ja äge mäng. Eelmine hooaeg läksid võidud kodutiimile. Nad harrastavad kannatlikku pikka rünnakut, mis tihti lahendatakse joonelt," vaatas nädalavahetuse matšile ette Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Tänavu mängitakse Balti liigas uue süsteemiga, mis ei peaks võistkondadele nii kurnav olema. Kahjuks on sellega meie rahvusvaheliste mängude arv vähenenud, mis ei ole meile optimaalne, eks see õige lahendus peaks seal kuskil vahel olema. Aga loodetavasti kulgevad edasised kohtumised meile nii, et saame rohkem mängida Läti ja Leedu klubidega," lisas Musting.

SK Tapa ja HC Tallinn võõrustavad leedukaid

Tänavu tublisti tugevnenud Tapa võtab kodus vastu eelmise aasta Leedu meistri VHC Sviesa ja sama riigi HC Amberi. "Saime karikavõistlustel hea soojenduse ning kui peame oma skeemist kinni, saab kõigil meie vastu raske olema. Eesmärk oleks ikka veerandfinaali saada, kuigi arvestades, et meie grupis on kolme riigi meistrid, siis see lihtne ülesanne olema ei saa," rääkis SK Tapa treener Elmu Koppelmann.

"HC Amberi taseme kohta meil nii häid teadmisi ei ole, olen kuulnud, et neil oli komplekteerimisega probleeme, kuid meie oleme igal juhul kõvaks võitluseks valmis. Peame kõvasti kuuelt meetrilt realiseerimist parandama, sest kui esineme samamoodi kui karikavõistlustel Coop-i vastu, siis on leedukate vastu raske," lõpetas Koppelmann.

Tänavu Soome liiga Balti sarja vastu vahetanud HC Tallinn võõrustab Kalevi Spordihallis samu vastaseid kui eelnevalt mainitud Tapa. "Kaks hooaega tagasi Soome liigasse minnes tahtsime mängijatele midagi uut pakkuda. Päeva lõpuks aga saime seal osaleda vaid põhiturniiril ning otsustavate mängude puudumine andis motivatsiooni naasta Balti sarja," alustas HC Tallinna peatreener Risto Lepp.

Kuigi pealinna tiim eelmine aasta Balti liigas ei mänginud, kohtuti pühapäevase vastase, VHC Sviesaga siiski eurosarjas, kus kahe mängu kokkuvõttes ühe punktiga järgmisesse ringi edeneti. "Kihvt on see, et saame mängijatele pakkuda võimalust võidelda leedukate vastu, kelle ekstra agressiivse kaitsega mängustiil erineb sellest, millega Eestis igapäevaselt kokku puutume. Aga päeva lõpus oleks hea, kui siiski ka soomlased osaleksid Balti liigas, et meie mehed puutuksid kokku erinevate satsidega," lõpetas Lepp.

Nädalavahetuse Balti liiga kava:

Laupäev 24. september:

16.00 HC Tallinn - HC Amber (Leedu)

17.00 LVA Granitas-Karys (Leedu) - Viljandi HC

17.00 BVC HC Dragunas (Leedu) - Mistra

17.00 SK Tapa/N.R Energy - VHC Sviesa (Leedu)

17.00 Põlva Serviti - ZRHK TENAX Dobele (Läti)

Pühapäev 25. september

14.00 HC Tallinn - VHC Sviesa (Leedu)

14.00 LVA Granitas-Karys(Leedu) - Mistra

14.00 BVC HC Dragunas (Leedu) - Viljandi HC

14.00 SK Tapa/N.R Energy - HC Amber (Leedu)