Maastikurattur Janika Lõiv hoiab olümpiareitingus soodsat positsiooni

Eesti valitseva olümpiakrossi ja lühirajasõidu Eesti meistri Janika Lõivu hooaeg on läinud kui Ameerika mäed. Valgamaalt pärit rattur näitas tänavu karjääri parimaid tulemusi, kui saavutas maailma karika sarja etapil Andorras olümpiakrossis kuuenda koha. Lisaks jõudis eestlanna kümne parema hulka ka Kanadas, kui lõpetas üheksandal positsioonil.

Euroopa meistrivõistlustel teenis igapäevaselt Team KMC Orbea profiklubi värvides sõitev Lõiv 11. koha. Ja seda kõike autoõnnetuse ja põlvevigastuse kiuste.

Heade tulemustega on Lõiv kogunud olümpiareitingus Eestile 753 punkti. Kuna riikide edetabelisse lähevad arvesse kolme parema naise tulemused, siis on Eesti 17. positsioonile väga olulise panuse andnud veel Mari-Liis Mõttus (227 punkti) ja Maaris Meier (130). Eestil on kokku 1110 punkti. Esimesel kohal on Šveits (4294), teisel Prantsusmaa (4279) ja kolmandal Taani (2898).

Tokyo olümpiamängude kvalifikatsiooni perioodi esimesel sügisel hoidis Eesti mäletatavasti 29. kohta, mis tähendab, et tänavu on pikka perspektiivi silmas pidades olukord soodsam. Pariisi olümpiamängudele pääseb 34 nais- ja 34 meesmaastikuratturit. Lisaks kuulub üks koht korraldajamaale ja üks koht jagatakse valikuliselt.

Riikide pingereas olevad esimesed kaheksa riiki saavad mängudele saata kaks ning järgmised kümme ühe sportlase. Eesti 17. koht annaks võimaluse saata olümpiamängudele ühe naismaastikuratturi.

Lisaks saavad omale koha riigid, kes ei saanud kohta pingerea alusel, ent võitsid Aafrika, Ameerika või Aasia kontinentaalmeistrivõistlused. Neli kohta jagatakse veel järgmise aasta maailmameistrivõistlustel eliidi ja kuni 23-aastaste ratturite arvestuses riikidele, kes ei ole saanud kohta eelnevate punktide alusel.