Kullas saab Rahvuste krossi eel enda tsikli ilmselt siiski tollist kätte

"Nii palju kui olen aru saanud, siis tal on mingisuguste paberitega probleeme, mis peaksid tõestama, et tema tsikkel on keskkonna jaoks ohutu," selgitas meeskonna mänedžer Martin Arumäe eelnevalt.

"Nädala algus on paras seiklus olnud. Esmaspäeval lendasime ja lend jõudis ilusti kohale. Esimene öö magasin ka isegi üsna okeilt. Aga teisipäeva hommikul hakkas kõik pihta, nägin tiimibossilt sõnumit, et tsikkel on tollis kinni ja arvatavasti ei saa kätte," rääkis Kullas ise. "Kohe hakkas mõte tööle. Kuna enamik juppe olid seal kastis tsikliga koos Chicago tollis kinni, ei olnud ka tiimil kõiki juppe võtta, isegi kui siit rendin pilli. Enamiku juppidest nad said kaasa ja siis mul plahvatas kohe, et mul on trennipill Eestis ja Eestist tulevad veel mõned inimesed siia."

"Helistasin heale sõbrale Priit Rätsepale, ta läks minu koju ja lammutas juppideks mu tsikli, viis Tallinna lennu peale ja jupid on teel siia. Nüüd panimegi tsikli kokku nende juppidega, mis tiimiga tulid Inglismaalt ja sain natuke ka sõita, tunne oli isegi päris okei," lisas ta.

Laupäeval on Rahvuste krossil kavas kvalifikatsioonid ja pühapäeval võistlussõidud. Lootus on, et Kullas saab siiski enda tavapärase tsikliga sõita. "Hea uudis oli see, et saame tollist vist tsikli kätte, mu Inglismaa tiim läks sellele järele. Saime selle paberi korda, mis puudu oli. Enne kui see meil füüsiliselt käes ei ole, ärme rõõmusta. Aga tundub, et saame kahe pilliga isegi minna krossile," rõõmustas Kullas.