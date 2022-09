TÄNA OTSEBLOGI | Kas Eesti kindlustab koha Rahvuste liiga C-divisjonis?

Eesti koondis on D-divisjoni teises grupis võitnud mõlemad seni peetud kohtumised, ehk kui täna õnnestub A. Le Coq Arenal Malta vastu vähemalt punkt teenida, on naasmine C-divisjoni garanteeritud. Juuni alguses toimunud võõrsilmängus sai Eesti 2:1 võidu tänu Henri Anieri lisaminutite tabamusele.

"Muidugi on eesmärk alagrupp võita. Samas väljakule minnes on meie siht iga kord täpselt sama. Läheme sooviga kohtumine võita. Teame tabeliseisu ja peame meeles pidama, et ka Maltal on esikohašansid," ütles Eesti peatreener Thomas Häberli neljapäevasel pressikonverentsil.

"Malta võõrsilmängus saime näha, et nad on ikkagi hea võistkond, mängivad palliga enesekindlalt ja kerge neid võita ei ole," tõdes ERR-ile poolkaitsja Mattias Käit. "Kindlasti tuleb kodus samamoodi raske mäng, aga kui mängime oma mängu, oleme keskendunud ja julged, on kõik võimalik. Tahaks selle esimese mänguga ära kindlustada, et oleme alagrupis esimesed, aga ka San Marinoga mängides: selle akna eesmärk on kuus punkti."

Käit reedeses Rahvuste liiga mängus siiski väljakule ei jookse: kui juba enne oli teada, et tervislikel põhjustel jäävad koondisest eemale Ragnar Klavan, Maksim Paskotši, Marco Lukka ja Markus Poom, siis nüüd lisandusid nimekirja ka viimases klubimängus põlve vigastanud Käit ning Märten Kuusk.