Eesti rattur jõudis MM-il juunioride grupisõidus esikümnesse

135,6 km pikkuse grupisõidu maailmameistriks tuli sakslane Emil Herzog, kes edestas lõpuspurdis portugallast Antonio Morgadot. Järgnes grupp, mis kaotas neile 55 sekundiga ning pronksile sprintis end belglane Vlad van Mechelen, Ragilo ületas finišijoone kaheksandana.

Romet Pajur finišeeris 15. kohal, kaotas võitjale 2.48.

"Algul läks päris kaua aega, et end käima saada ning umbes kolmandal ringil oli juba päris hea olla. Romet sõitis üsna alguses eest ära ja seega ei pidanud mina tööd tegema. Umbes 50 kilomeetrit enne lõppu saime kuuekesi peagrupil eest ära ning teised töötasid meid Rometi grupile üsna lähedale. Siiski saadi meid peagrupist enne kätte kui ette jõudsime ning siis proovisin vaid tugevate ronijatega järsul tõusul ära püsida," kommenteeris Ragilo. "Viimasel ringil jäin kahe ameeriklasega natuke maha, kuid kuna üks nendest on klubitasemel minu tiimikaaslane, siis leppisime kokku, et töötame lõpuni nii kõvasti kui saame. Kuna eesolev grupp passis, siis saime nad täpselt kilomeeter enne lõppu kätte. Lõpusprindi ajaks polnud olemine raske, kuid püsti tõustes tekkisid krambid."

Aron Aus ja Lauri Tamm jätsid sõidu pooleli, üldse lõpetas 106 startinust 60 ratturit.