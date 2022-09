Noormeeste U-17 jalgpallikoondis jäi Usbekistanile napilt alla

Võõrustajad avasid mänguskoori kiirelt, kui kaheksandal minutil võideti eestlastelt pall ning olukord lõpetati resultatiivse löögiga. Üldjoontes kujunes avapoolaeg tasavägiseks ning võimalusi jagus mõlemale poolele. Koondise peatreeneri Ats Sillaste sõnul jäi ta noormeeste avapoolajaga rahule. "Suutsime palliga olukordades mängida targalt ja rahulikult. See mulle meeldis," rääkis Sillaste.

Teisel kolmveerandtunnil avaldas Eesti vastasele kõrgemalt survet, mille tulemusena tekitati lubavaid rünnakuid. 60. minutil sündiski viigivärav. Markus Johannes Leivategija saatis küljejoone tagant palli vastase karistusalasse ülipika sisseviskega, mida Usbekistani kaitsjad oodata ei osanud. Evert Talviste suunas selle peaga võrku, vahendab Eesti Jalgpalli Liit.

Eesti sai viigiväravast indu juurde ning eriti head võimalused tekkisid Imre Kartaul ja Maksim Kalimullinil, ent Usebkistani puurilukk ja kaitsjad olid oma ülesannete kõrgusel. 72. minutil otsustati aga mängu saatus, kui Usbekistani noormehed võitsid keskväljal palli ning saatsid selle hea läbisöödu järel väravasse.

Sillaste sõnul valmistab lõpptulemus küll pettumuse, sest mäng oli Eesti jaoks võidetav, ent võimalus vigade paranduseks avaneb juba 26. septembril, kui koondised teist korda kohtuvad.

"Lähme mängule teadmisega, et meil on kindlasti võimalus võita, kui me ise veidi kindlamalt mängime ja oma võimalused paremini realiseerime. Usun, et mängijad teavad ka ise, et nad on selleks võimelised," võttis Sillaste kohtumise järgsed mõtted kokku.

Lisaks teisele maavõistlusele Usbekistaniga peab noortekoondis 24. septembril ka treeningmängu Bunyodkori akadeemia noortega. Mõlemad mängud algavad Eesti aja järgi kell 15.