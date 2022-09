Federer mängib oma karjääri viimase matši koos kauaaegse rivaaliga

Federer ja Nadal esindavad Londonis toimuval turniiril Euroopa meeskonda. "Nüüd, kui Nadal on minu meeskonnas ja ma ei mängi tema vastu, on hoopis teistsugune tunne," ütles Federer pressikonverentsil.

"Ma ei ole kindel, kas suudan selle kõigega hakkama saada, aga ma püüan. Mul on minevikus olnud raskeid hetki, kui olen olnud kohutavalt närviline. Kõik need aastad, aga see matš tundub hoopis teistsugune. Rafaga mängimine tundub tõesti teistsugune."

"Selle ajaloolise hetke osaliseks saamine on minu jaoks hämmastav ja unustamatu," sõnas Nadal. "Ma olen üliõnnelik ja loodan, et suudan mängida heal tasemel. Loodetavasti suudame matši ka võita."

Enne õhtu oodatuimat matši peetakse üksikmängud. Euroopa meeskonna eest tulevad platsile Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud ning maailma meeskonna eest Jack Sock, Diego Schwartzman ja Alex de Minaur.