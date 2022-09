Eesti koondis valmistub Rahvuste krossiks

Tanel Leok osaleb Rahvuste krossil 20. korda, mis on võistluse absoluutne rekord. Kolmapäeval tegi Leok esimesed treeningud. "Tundsin end rajal pärast hästi. Soovisin kuuma ilmaga hingamise paika saada ja ka seepärast oli täna (kolmapäeval - toim) oluline sõita, et kui miski valesti läheb, siis on mul tsikli seadistamiseks küllaga aega. Õnneks pole ma seni pidanud tsiklit väga seadistama, kõik asendid ja muud asjad on Euroopa tsiklitega sarnased, seega praegu olen rahul," rääkis Leok.

Kuigi nädala sees on võistluspaigas korralik kuumus, siis nädalavahetuseks on oodata jahedamat ilma. "Nädalavahetuseks nii kuuma ilma nagu täna ei prognoosita. Poriga tuleb mul tavaliselt kõik ilusti välja ja see võib-olla aitaks ka kaarte rohkem segada, aga kindlasti on poris sõitmine riskantsem, sest apsakad on väga lihtsad tulema."

Treeningul tegi Leok konkurentidele silmad ette. "Taneli kiirus oli positiivses mõttes üllatav, aga seda oli ka natukene arvata, sest rada oli tema jaoks pehme. Enne teda oli päeva kiireim aeg minut ja 40 sekundit, aga Tanel sõitis juba teisel ringil välja 1.38," ütles meeskonna mänedžer Martin Arumäe.

"Jaapanlased olid Taneli ajast üllatunud. Üks nende mehaanik tuli meie juurde ja uuris, et kas see on sama Leok, kes 2005. ja 2006. aastal Rahvuste krossil võistles. Ütlesin, et on küll. Mehaanik vastas seepeale, et tema arvates oli Tanel juba ammu pensionile läinud. Aga kokkuvõttes oli positiivne päev," lisas Arumäe.

Harri Kullas kolmapäevasel treeningul ei osalenud, sest tema tsikkel on tollis kinni. "Nii palju kui olen aru saanud, siis tal on mingisuguste paberitega probleeme, mis peaksid tõestama, et tema tsikkel on keskkonna jaoks ohutu," avaldas Arumäe, kuid lisas, et tiimil on varutsikkel juba leitud.

"Õnneks saime laenata ühte Yamahat, laadisime selle rekka peale ja Harri saab sellega homme trenni teha. Meil on võimalus ka üks varutsikkel saada, et selles mõttes on kõik lahenenud positiivselt."

"Jörgeni koha ei oska ma väga palju rääkida, aga eile ütles ta mulle, et tal on kõik korras ja tehnika valmis. Usun, et ta teeb homme paar ringi ja saab õige tunde kätte," kommenteeris Arumäe Jörgen-Matthias Talviku ettevalmistust.

Eesti rahvuskoondis debüteeris motokrossi meeskondlikel maailmameistrivõistlustel 1993. aastal Austrias. Kolmel aastal, 2004 Hollandis Lieropis, 2015 Prantsusmaal Ernées ja 2019 Hollandis Assenis, saavutas Eesti rahvusmeeskond maailma suurte krossiriikide konkurentsis ülikõrge neljanda koha. 15 korral on Eesti meeskond lõpetanud võistluse esikümnes ja neljal korral esikuuikus.