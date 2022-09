Naomi Osaka mängis kodusel WTA turniiril ainult ühe geimi

2019. aastal Tokyos võidutsenud Osaka andis haigestumise tõttu loobumisvõidu Beatriz Haddad Maiale (WTA 16.), mistõttu edenes brasiillanna mänguta veerandfinaali. Kuna avaringis andis Daria Saville (WTA 55.) põlvevigastuse tõttu Osakale 1:0 seisu järel loobumisvõidu, sai jaapanlanna kodupubliku ees mängida ainult ühe geimi.

"Mul on väga kahju, et ma ei saa rohkem võistelda," ütles Osaka oma avalduses. "On suur au mängida Jaapanis minu imeliste fännide ees. See on ja jääb minu jaoks alati eriliseks turniiriks ja soovin, et oleksin täna (neljapäeval - toim) saanud väljakule astuda. Paraku minu keha ei luba mul seda teha. Tänan teid toetuse eest sel nädalal ja kohtume järgmisel aastal."

Enne turniiri rääkis Osaka ajakirjanikele, et ta tunneb end pärast vigastustest vaevatud hooaega taas tervena. "Tänavune aasta pole minu jaoks olnud hea aasta, aga usun, et sellele vaatamata olen enda kohta palju õppinud. Olen õnnelik, et olen terve, sest Euroopas vigastasin end ja see oli esimene vigastus, mille paranemine võttis nii kaua aega."

Osaka loobumise järel mängib viiendana asetatud Maia veerandfinaalis Veronika Kudermetova (WTA 13.) ja Fernanda Contreras Gomezi (WTA 131.) matši võitjaga. Ülejäänud veerandfinaalides kohtuvad omavahel Zheng Qinwen (WTA 36.) ja Claire Liu (WTA 84.), Petra Martic (WTA 46.) ja Zhang Shuai (WTA 28.) ning kolmandana asetatud Garbine Muguruza (WTA 12.) võtab mõõtu Ljudmilla Samsonova (WTA 30.) või Wang Xinyuga (WTA 78.).