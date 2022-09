Heategevuslikule teatejooksule registreerus rekordarv osalejad

Heategevusliku Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase sõnul on üritus kasvanud Eesti suurimaks koolinoorte spordiürituseks. "Jooksurõõm on vallutanud kogu Eesti. Tänavu on Teatejooksule registreerinud üle 12 200 õpilase, mis on ühtlasi uus osalejate rekord. Paljudes koolides on teatejooksul osalemisest saanud omaette traditsioon, mida ootavad nii õpilased kui õpetajad," rääkis Pallase.

Tänavu juba 17. korda toimuval Teatejooksul saab osaleda 28 erinevates paikades üle Eesti: nii staadionitel, parkides kui ka linnakeskustes. Mitmed sportlased, kohaliku spordiliikumise eestvedajad ja toetajad avavad toimumiskohtades Teatejooksu ning viivad läbi ka soojendusvõimlemist.

Näiteks Tallinnas Kadrioru Staadionil avab Teatejooksu kergejõustiklane Rasmus Mägi, Valgas kurtide olümpiavõitja kaugushüppes Tanel Visnap, Sillamäel kultuuriminister ja EOK Spordinädala patroon Piret Hartman, Tartus linnapea Urmas Klaas, Haapsalus linnapea Urmas Sukles, Kohtla-Järvel viib soojendusvõimlemist läbi kolmikhüppaja Viktor Morozov, Kuressaares tennisist Grete Kull ja jooksja Tarmo Mändla, ning paljud teised. Sündmusest võtavad osa ka teised EOK Spordinädala patroonid EOK sportlaskomisjoni liige Saskia Alusalu ning Eesti muusik ja tiktokker Artjom Savitski.

Teatejooksul on oluline osavõtt ja kaasamõtlemine, sest võitjaid välja ei selgitada. "Teatejooksu ja laiemalt ka Spordinädala eesmärk on pakkuda noortele võimalust tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest, ning seeläbi populariseerida sportlikke eluviise. Lisaks annab Teatejooks panuse Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud laste heaks. See omakorda õpetab noori hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas ning hindama heategemise tähtsust," lisas Pallase.

Jooks toimub 8-liikmeliste võistkondadena, kus iga jooksja peab läbima 200 kuni 400 meetri pikkuse distantsi. Iga kool saab välja panna piiramatul arvul 8-liikmelisi võistkondi.

Täiskasvanud saavad Teatejooksul osalevate laste panust ning Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse tegevust toetada, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE 451010220268957228 märksõnaga Teatejooks. Rohkem infot leiab HNRK kodulehelt.

Teatejooksu korraldab MTÜ Tallinnmeeting, mis on ellu kutsutud spordiürituste korraldamiseks. Teatejooksu suurtoetaja on Kalevi Mesikäpp, toetajad Spordinädala läbiviijad Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile. Lisaks panustavad Rademar, Eesti Kergejõustikuliit, Kultuurkapital, linnadest Tallinn, Tartu ja Pärnu.