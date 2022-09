Tegutsemiskeelu saanud Phoenix Sunsi omanik pani klubi müüki

Mitmed NBA superstaarid, sealhulgas LeBron James ja Chris Paul, kritiseerisid Sarverile määratud karistust, kuna nende hinnangul oli tegemist liiga leebe karistusega.

NBA mängijate ametiühingu juht Tamika Tremaglio nõudis Sarverile eluaegset tegutsemiskeeldu ning Sunsi aseesimees Jahm Najafi ütles, et Sarver peaks tagasi astuma. Klubi suursponsor PayPal lisas, et ei uuenda oma lepingut meeskonnaga, kui Sarver jätkab Sunsi omanikuna.

Read through the Sarver stories a few times now. I gotta be honest…Our league definitely got this wrong. I don't need to explain why. Y'all read the stories and decide for yourself. I said it before and I'm gonna say it again, there is no place in this league for that kind of