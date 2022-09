EJL esitles venekeelset juhendmaterjali laste heaolu toetamiseks

Juhendmaterjal on eelkõige suunatud klubidele ja igapäevaselt jalgpallis tegutsevatele inimestele, sealhulgas ka lastele ja nende vanematele. Käsiraamat sisaldab nii teoreetilisi suuniseid, näiteid kui ka praktilisi näidisvorme, mida saab erinevates olukordades rakendada. Peatükkides käsitletakse turvalisuse tagamise alustõdesid, organisatsiooni valmisolekut ja ennetustööd, teadlikkuse tõstmist, juhtumitest teavitamist ning turvalisust tagavate meetmete mõõtmist.

Mullu eesti keeles ilmunud juhendmaterjali venekeelset trükist esitleti 21. septembril Tartu ülikooli Narva kolledži suures saalis. Paralleelselt viis EJL läbi ka venekeelse koolituse "Ennetamine ja märkamine spordikeskkonnas", kus jagas teadmisi ja mõtteid ka Sotsiaalkindlustusameti alla kuuluva lastemaja peaspetsialist Alina Vender.

EJL-i peasekretäri Anne Rei sõnul on juhendmaterjali venekeelse versiooni olemasolu äärmiselt oluline. "Juhend käsitleb teemasid, mis puudutavad olukordade ennetamist, märkamist ja õiget reageerimist ning seeläbi lastele turvalise keskkonna loomist. Ühistel põhimõtetel tegutsemiseks on oluline, et kogu info on kättesaadav ka nendele treeneritele, lastele ja lapsevanematele, kelle koduseks keeleks on vene keel," rääkis Rei.

Juhendmaterjali välja andmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ning sisu tugineb Euroopa jalgpalliliidu UEFA ja sihtasutuse Terre des Hommes'i poolt koostatud alusdokumentidele, kuid lähtub Eesti oludest ning Eesti spordi ja jalgpalli omapäradest.