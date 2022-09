Jalgpalliliit võõrustas UEFA esindajaid EM-finaalturniiriks valmistumisel

12.–16. septembrini kestnud külastuse käigus vaatasid UEFA ja Eesti jalgpalli liidu (EJL-i) esindajad üle finaalturniiri võistlus- ja treeningväljakud Tallinnas, Tartus ja Võrus. Lisaks külastati hotelle, mis majutavad finaalturniiri vältel koondiseid, kohtunikke ja teisi korraldusega seotud osapooli.

2023. aastal Eestis toimuva turniiri direktori Juss Tammingu sõnul saadi põhjaliku külaskäigu tulemusena hea ülevaade kõigest, mis puudutab korralduslikku poolt. "Nädal oli väga oluline meie kohalikule korraldustiimile. Saime UEFA-ga jagada mõtteid, kuidas me erinevates valdkondades tegutseda soovime ning andsime ülevaate sellest, kuhu tänaseks jõudnud oleme ja millele järgmistel kuudel keskendume," rääkis Tamming.

Eesti võõrustab turniiri kahes keskuses ning nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestisse on määratud kaks võistlusväljakut. Lõuna-Eestis peetakse kohtumisi Tartu Tamme staadionil ja Võru Spordikeskuse staadionil, Põhja-Eesti mängud toimuvad A. Le Coq Arenal ja Kadrioru staadionil. Lisaks on mõlema keskuse peale koondiste kasutada 11 treeningväljakut. "Jõudsime aktiivse töönädala jooksul ühisele arusaamisele, milliseid detaile nendel staadionitel mänge korraldades arvesse võtta ja parandada. Vaatasime üle ka olukorra treeningväljakutel, et näha, millele rohkem rõhku panna," rääkis Tamming.

Tammingu sõnul jäid UEFA esindajad külaskäiguga väga rahule. "Oleme praeguseks mitmetes valdkondades jõudnud oma tööga kaugemale, kui nad oleksid osanud oodata. Kindlasti mängib suurt rolli ära jäänud 2020. aasta U-17 noormeeste finaalturniir, mille korraldamisel jõudsime palju tööd ära teha. See omakorda annab meile eelise korraldada suurepärane turniir," lisas Tamming.

U-17 tütarlaste EM-finaalturniirile, mis toimub 2023. aastal 14.–26. mail, pääsevad kaheksa erineva Euroopa riigi rahvuskoondised. Turniiri korraldajana on Eesti oma koha juba taganud, ülejäänud seitse koondist kvalifitseeruvad finaalturniirile läbi valikmängude. Finaalturniiri kahe neljaliikmelise alagrupi loosimine toimub tuleva aasta aprillis, mil selgub ka täpne mängude kalender.

Varasemalt on suurvõistlustest Eestis toimunud U-19 noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir (2012), rannajalgpalli Euroliiga superfinaal (2015) ning UEFA superkarikarikafinaal (2018). 2020. aastal pidi Eestis toimuma U-17 noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu jäi see ära.