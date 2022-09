Federer viimase mängu eel: armastan oma karjääri iga nurga alt vaadates

"Tahaksid ju mängida igavesti. Armastan väljakul olemist, võistlemist ja reisimist. Ma ei tundnud kunagi, et see oleks minu jaoks olnud raske, võitmine, kaotustest õppimine: kõik oli perfektne," rääkis Federer kolmapäevasel pressikonverentsil.

"Armastan oma karjääri iga nurga alt vaadates, see on lõpetamise kibe osa. Magus osa on teadmine, et kõik peavad seda ühel hetkel tegema. Igaüks peab mängust lahkuma. On olnud hiilgav, hiilgav teekond ja selle eest olen tõeliselt tänulik," lisas Federer.

Juba 1998. aastal ATP karussellis debüteerinud šveitslane oli 2004. aasta 2. veebruarist 2008. aasta 17. augustini maailma esireketiks rekordilised 237 järjestikust nädalat, tema auhinnakappi jäävad kaunistama 103 ATP tiitlit, nende seas 20 slämmiturniiri trofeed.

"Olen kahtlemata väga uhke selle üle, kuhu ajalooraamatutes mahun," kinnitas Federer. "Üks tähtsamaid hetki oli minu jaoks Wimbledonis Pete'i [Pete Samprase -toim] silme all 15. slämmitiitli võitmine. Kõik, mis tuli pärast seda, oli boonuseks. See oli toona rekord ja olen väga õnnelik, et mul õnnestus pärast seda veel viis slämmiturniiri võita. See oli uskumatu."

"Oma karjääri alguses olin üsna ettearvamatu ja kui mäletate, siis ka mitte väga järjepidev. Et minust sai üks tenniseajaloo kindlamaid mängijaid, on ka minu enda jaoks suur šokk," tõdes šveitslane. "See on isiklikult minu jaoks suureks saavutuseks. Inimesed võivad rääkida, kas nemad arvavad samamoodi, aga olen nautinud väga ka seda, et suutsin nii pikalt tipus püsida ja igal turniiril oma nime üles andes mõelda võidust enam kui 15 aastat järjest. See on minu jaoks erilise tähtsusega, sest vaatasin alati Michael Schumacheridele ja Tiger Woodsidele alt üles, mõistamata, kuidas nad suutsid nii pikalt tipus olla. Ühtäkki oled ise osa samast vestlusest ja see on suurepärane tunne."

Federer mängis ATP karussellis viimati mullu Wimbledonis, kui jõudis kaheksa parema sekka ja jäi seal karjääri viimaseks jäänud üksikmängus alla poolakale Hubert Hurkaczile. Tenniselegendi sõnul soovis ta ka sel hooajal võistelda, kuid põlvevigastusest taastumine osutus liialt keeruliseks ülesandeks.

Reedel tuleb Federer karjääris viimast korda väljakule, kui osaleb Laver Cupi raames Euroopa tiimi ridades paarismängus. Šveitslase sõnul oleks karjäärile sobilikuks lõpuks, kui tema partneriks oleks Rafael Nadal - mees, kelle vastu mängis Federer aastate jooksul lausa 40 korral.

"Kui see juhtuks, oleks see unikaalne olukord," ütles Federer. "Meil on olnud palju lahinguid, aga sel ajal oleme alati üksteist, meie perekondi ja treenerite tiime austanud, oleme alati väga hästi läbi saanud. Ma ei tea, kas see juhtub, aga see oleks eriliseks hetkeks."