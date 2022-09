Federer: Djokovici, Murray ja Nadaliga mängimine on unistuse täitumine

Federer ütleb, et see on "unistuse täitumine" mängida koos Murray, Djokovici ja Nadaliga.

20-kordne suure slämmi võitja teeb oma viimase mängu Londonis reede õhtul paarismängus tiim Euroopa eest.

"Ootan väga sellist võistlust nagu Laver Cup, kus võistlejatest saavad meeskonnakaaslased," ütles Federer.

"Minu jaoks on see väga eriline nädal, sest osalesin koos oma hea sõbra ja agendi Tony Godsickiga Laver Cupi idee loomisel. Töötasime selle kontseptsiooni kallal kaua ning arvan, et jõudsime välja millegi tõeliselt eriliseni. Arvan, et "suure neliku" koos mängimine on tõesti unistuse täitumine," sõnas Federer.

Federer pole mänginud alates 2021. aasta Wimbledoni veerandfinaalist, kuna käis kolmandal põlveoperatsioonil ja teeb nüüd viimase etteaste reedel algaval Laver Cupil.

"On juba aeg pensionile minna," ütles Federer.

"Ma arvan, et selline otsus ei tule üleöö. See oli emotsionaalne protsess, millega saime koos pere, meeskonna ja lähimate sõpradega hästi hakkama," lisas Federer.

"Pidin ka paljudele inimestele rääkima, et see uudis pensionile jäämisest ei lekiks, sest minu jaoks oli oluline oma fännidele otse rääkida. Viimased paar nädalat on minu jaoks olnud kindlasti ebatavalised," kommenteeris Federer.

Euroopa tiim on võitnud kõik neli turniiri alates 2017. aastast. 2022. aastal on Euroopa meeskonnas Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud ja asendusliige Matteo Berrettini, kapteniks Björn Borg.

"See on väga hea enne, et viimased neli aastat on võit tulnud," ütles Federer.