Kurling alustab Eestis 22. hooaega

Eesti Curlingu Liidu peasekretäri Liisa Turmanni sõnul on kurlingu hooaeg Eestis alanud ning mängijad valmistuvad ette eelseisvateks võistlusteks. "Eesti kurlingumängijaid saab sel hooajal näha mitmetel tiitlivõistlustel ning loodame näha tugevaid mänge ja märgilisi võite. Nagu ikka üritavad kõik võistkonnad ajastada oma tippvormi tiitlivõistlusteks, kus näidata oma parimat mängu," sõnas Turmann.

Selle hooaja esimene suurem võistlus on segavõistkondade (kaks meest ja kaks naist) maailmameistrivõistlused, millest võtab osa Eesti meistervõistkond (kapten Mihhail Vlassov). Pandeemia tõttu kahel viimasel aastal ära jäänud MM toimub Šotimaal, Aberdeenis 15.- 22. oktoobrini.

Naiste ja meeste esinduskoondiste hooaja suurim eesmärk on jõuda Euroopa meistrivõistlustel B-divisjoni kahe parima hulka, et tõusta järgmiseks aastaks A-divisjoni ehk Euroopa kümne parima võistkonna sekka.

Maailmatasemel kurlingut saab taaskord näha ka Tallinnas. Regiooni parimaid kurlingu mängimise võimalusi pakkuv Tondiraba jäähall võõrustab hooaja jooksul viit rahvusvahelist MK-etappi. "Taaskord avaneb nii meie esindusvõistkondadel kui ka teistel tiimidel võimalus mängida Tallinnas MK-etappe ning saada nii maailma edetabeli punkte kui ka häid kogemusi tugevate vastaste vastu," lisas Turmann.

Segapaaride maailmameistrivõistlused toimuvad 22.- 29. aprillini Koreas. Eesti esindus MM-iks selgub pärast Eesti meistrivõistlusi. Koha vähemalt kvalifikatsioonis on taganud Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee/Harri Lill.

Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige ja pikaaegne kurlingu eestvedaja Fred Randver tõi välja, et sel aastal täitub Eesti Curlingu Liidul 20. tegevusaasta. "Kurling on Eestis oma kohta kinnitanud. Väikese spordialana oleme olnud pidevas arengus ja meie sportlased on aina kasvava maailma konkurentsis saavutanud stabiilselt häid tulemusi. Eesti naiskond on olnud Euroopa meistrivõistluste kümne parima seas ja saanud esindada Eestit ka naiste MM-il. Segapaari võistkond on olnud edukas MK-etappidel ja MM-il. Möödunud paraolümpial esindas Eestit esmakordselt ratastoolikurlingu koondis," loetles Randver.