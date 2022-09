MacKinnonist saab NHL-is enimtasustatud mängija

Selle uue lepinguga läheb Kanada mängumees mööda Edmonton Oilersi ründajast Connor McDavidist.

Leping jõustub hooaja 2023–2024 alguses ning eelseisev hooaeg 2022–2023 oleks olnud viimane aasta MacKinnoni eelmisest lepingust. Tegemist oli seitsmeaastase lepinguga, mille tulemusena teenis ta aastas 6,3 miljonit eurot.

MacKinnon ütles, et on "väga lahe" olla liiga kõrgeima palgaga mängija, kuid see ei olnud tema tehingus otsustav osa.

"See on kindlasti lahe. Loodan, et pandeemiaid enam ei tule. Tahtsin siin klubis veeta kogu ülejäänud karjääri ja loodetavasti saan pärast seda ka uue lepingu. See oli minu jaoks kõige olulisem tingimus," ütles MacKinnon.

MacKinnoni leping on olnud pikka aega kõneaineks, arvestades tema väärtust. Kanadalane on viimase viie hooaja jooksul toonud keskmiselt 1,31 punkti mängu kohta.

"Nathan on ilmselgelt üks NHL-i parimaid mängijaid, nii et pikaajaline leping oli midagi, mida tahtsime sõlmida enne uue hooaja algust," ütles peatreener Chris MacFarland avalduses. "Tal on see haruldane kiiruse ja jõu kombinatsioon, mis teeb temast erilise mängija. Meil ​​on hea meel, et ta jätkab selle meeskonna ja selle kogukonna liikmena veel palju aastaid."

Eelmisel hooajal krooniti MacKinnon Avalanche'iga NHL-i meistriks.