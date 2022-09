Kotsar Baskonia hooajast: ühtegi kerget mängu meil ei tule

"Olen siin umbes nädala olnud ja kõik on mind väga soojalt vastu võtnud. Naudin treeninguid ja meeskonnaga koos olemist. Nad kõik on väga näljased mängijad, kes tahavad areneda. See mulle meeldib," sõnas Kotsar.

Eesti koondislane tunnistas, et tal tuli uue klubi ja riigiga kiirelt kohaneda. "Algus on natukene raskelt kulgenud. Kui ma Hamburgiga liitusin, siis läks kõik sujuvamalt, sest olin kohe esimesest päevast seal. Nüüd oli natukene raskem sisse elada, kuna jõudsin treeninglaagrisse teistest hiljem. Pidin kiiresti meie põhiliikumised selgeks saama, aga kõik on minu suhtes väga abivalmid ja toetavad olnud."

Kotsarile on suureks toeks olnud koondisekaaslane Sander Raieste, kes liitus Baskoniaga 2016. aastal. "Sander on mul aidanud Hispaania, linna ja võistkonnaga kohaneda. Enne lepingu sõlmimist rääkis ta mulle, mida tasuks oodata. Samas sain ka temata väga hästi aru kui suured on klubi ambitsioonid. See oli ilmselt peamine põhjus, miks Baskonia kasuks otsustasin."

"Hispaania kõrgliiga on Euroopa parim rahvusliiga ja Euroliiga on kõige tugevam eurosari. Meile tulevad mõlemas sarjas vastu tippmängijad ja -klubid. Ühtegi kerget mängu hooaja jooksul ei tule," märkis Kotsar.

Kotsar hakkab Baskonias kandma särki numbriga 21. Esimene võimalus Kotsarit Baskonia särgis näha avaneb 30. septembril, kui eestlase koduklubi võõrustab Hispaania kõrgliigas Malaga Unicajat. Euroliiga esimeses mängus läheb Baskonia 6. oktoobril vastamisi Valenciaga.