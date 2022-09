U-17 jalgpallikoondis peab maavõistlusi Usbekistaniga

Koondis kogunes esmaspäeval ning Taškenti poole asutakse teele teisipäeva õhtul. Usbekistani U-17 noormeestega kohtutakse kahel korral, kui esimene mäng ootab ees neljapäeval, 22. septembril ning teist korda mängitakse 26. septembril. Laupäeval, 24. septembril peab noortekoondis treeningmängu Bunyodkori akadeemia noortega. Kõik kohtumised algavad Eesti aja järgi kell 15.00.

Peatreener Ats Sillaste on koosseisu nimetanud 21 mängijat. Tervislikel põhjustel jäävad kohtumistest eemale Sander Liiker, Gregor Rõivassepp ja Tony Varjund. Oktoobri lõpus ootab U-17 koondist ees EM-valikturniir, kui ühte alagruppi kuulutakse Rumeenia, Belgia ja Taaniga. Miniturniiri kohtumised peetakse Rumeenias.

Sillaste sõnul annavad kohtumised võimaluse tegeleda konkreetsete mängunüanssidega. "Lähme kindlasti oma mängu lihvima ja põhieesmärk on kaitses asjad korras hoida, sest ka oktoobrikuised valikmängud eeldavad seda."

"Seda eesmärki silmas pidades on Usbekistan hea vastane, sest nad mängivad väga ründavat jalgpalli. Mängijad on osavad ja tehnilised ning kindlasti tahavad nad palliga domineerida. See omakorda jätab meile toimetamiseks teatud ruumi ja peame olema kiirrünnakutel efektiivsed, et meie vastukäigud kajastuksid ka tulemuses," lausus Sillaste.

Eesti U-17 koondis:

Väravavahid

Silver Rebane (26.08.2006) - Tallinna FC Flora 3/1

Joonas Sakkis (21.08.2006) - Tartu JK Tammeka 2/0

Kristo Peramets (07.12.2006) - FA Tartu Kalev 1/0

Kaitsjad

Aron Kirt (26.02.2006) - JK Tallinna Kalev 6/0

Matvei Jekimov (19.04.2006) - FC Tallinn 5/0

Enriko Kajari (21.07.2006) - Tallinna FC Flora 5/0

Kaarel Leppsalu (28.02.2006) - FC Nõmme United 5/0

Sigvard Suppi (13.01.2006) - JK Tabasalu 5/0

Oscar Pihela (18.11.2006) - Tallinna FCI Levadia 3/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Maksim Kalimullin (21.06.2006) - FC Tallinn 9/7

Ott Oskar Valdaru (03.09.2006) - Tallinna FC Flora 6/1

Martin Tomberg (05.03.2006) - JK Tallinna Kalev 6/0

Mihhail Jumankin (09.11.2006) - FC Tallinn 5/2

Evert Talviste (19.11.2006) - JK Tallinna Kalev 5/0

Aleksei Tšernjakov (10.02.2006) - Tallinna FCI Levadia 5/0

Stevin Kerge (21.04.2006) - HJK (FIN) 3/1

Soufian Gouram (01.05.2006) - Hertha BSC (GER) 3/0

Imre Kartau (17.02.2006) - Harju JK Laagri 2/2

Maksim Laskov (24.09.2006) - Tallinna FCI Levadia 2/1

Rico Randväli (20.05.2006) - Tallinna FC Flora 2/0

Markus Johannes Leivategija (24.04.2006) - JK Tallinna Kalev 0/0

Peatreener: Ats Sillaste

Abitreener: Marko Lelov

Väravavahtide treener: Karli Kütt

Kehalise ettevalmistuse treener: Hendrik Nälk

Füsioterapeut: Sten Ütsmüts