Käsipalli karikavõistlustel alustab tänavu viis võistkonda

Tänavu osaleb karikavõistlustel viis võistkonda: valitsev karikavõitja Aruküla/Mistra, eelmise hooaja Eesti meister Reval-Sport/Mella, mullu oma esimesed medalid võtnud HC Tabasalu/Audentes ning kaks naiste tasemele naasnud tiimi, SK Tapa/Tapa valla SK ja Reval-Sport/Kopli.

Turniiril mängivad naiskonnad omavahel ühe korra läbi ning sellele järgnevad finaal ja pronksikohtumine.

Valitsev karikavõitja läheb tänavugi medaleid püüdma

Eelmisel hooajal karikavõistlustel kullale tulnud, kuid hooaja lõpus kogenud mängijate puudumise tõttu meistrivõistlustel medalita jäänud Aruküla/Mistra, tahab tänavugi medaliheitlusesse sekkuda.

"Kuigi Janeli Patrail, Kim-Ly Hoang ja Linda Veski jätavad selle hooaja vahele ning seetõttu oli ka meil jätkamiskahtlusi, siis otsustasime tänu peasponsor Mistra toetusele siiski jätkata. Oleme saanud mõned täiendused tänavu naiste hulgas mitte osalevast, HC Kehrast. Lisaks on Maarja Treiman tagasi platsil," alustas tänavu Taavi Tibarilt koos poja Anttiga võistkonna treeneritooli üle võtnud Andrus Rogenbaum.

Mistra esimene kohtumine on kohe mulluse karikafinaali kordus, kui minnakse vastamisi Reval-Sport/Mellaga. "Hooaja ettevalmistus ei ole sujunud nii hästi, kui oleks soovinud, kuid asjad liiguvad paremuse poole ning oleme valmis võitlema. Peame ennast kodus tõestama ja kuigi Mellaga on alati raske, saame selle kohtumise järgi hästi aru, kus maal me oma protsessis olema," jätkas Rogenbaum.

Meistriks tulnud Mella kuulub tänavugi soosikute hulka

Sajandi algul asutatud Mella klubi on ühe või teise nime all püsinud Eesti naise käsipalli tipus terve oma eksisteerimise aja. 2010. aastast Reval-Sport/Mella nime all võistlev klubi ei ole oma ajaloos karikavõistlustel medalita jäänud ning väiksemaid eesmärke ei saa ka tänavu panna.

"Oleme valmis hooaja alguseks, teeme trennis tööd ning loodame, et see kõik ka platsil kajastub. Loomulikult on naiste käsipallis raske, koosseisu lõpuni teada ei saa. Kes töötab, kes õpib, kes hoolitseb lapse eest, kuid tahe on siiski kõigil neidudel olemas," alustas Eesti naiste käsipalli vaieldamatult tituleeritum treener, Ella Kungurtseva.

Mullu jäi Mella põnevas karikafinaalis napilt alla just ülal mainitud tiimile. Reval-Sport alustab tänavust hooaega juba kolmapäeval, kui minnakse vastamisi tänavuse debütandi SK Tapaga. "Kes ikka hakkab mängima võistlustel ja ei taha võita? Meie läheme igat kohtumist enda poole kallutama," vaatas Kungurtseva lühidalt ja konkreetselt ette algavale hooajale.

Mullu oma esimesed medalid noppinud HC Tabasalu/Audentes

HC Tabasalu eelmine hooaeg oli klubi ajaloo seni edukaim, kui alustati karikaturniiri pronksiga ning hiljem võeti meistrivõistluste hõbe. "Oleme suvel kõvasti rõhku pannud üldfüüsilisele ettevalmistusele ning enne hooaega pidasime ka tugeva sõpruskohtumise Riihimäki Cocksi noore naiskonnaga. Naiskond on teinud läbi muudatuse, kus paljud vanemad ja kogenenumad mängijad annavad teatepulga edasi noortele," ütles tänavu Martin Noodlaga rolle vahetav Merit Moro, kes ise peatreeneri kohale istub.

Audentes alustab tänavust aastat kolmapäeval kodusaalis Reval-Sport/Kopli vastu. "Hea meel on, et tänavu osaleb karikavõistlustel viis võistkonda, mis teeb selle hooaja eriti põnevaks. Ootan huviga esimest kohtumist uustulnuka Reval-Sport/Kopli naiskonnaga. Ootused naiskonnale on loomulikult kõrged, kuid eks mängud näitavad, millised tulemused saavad olema," lõpetas Moro.

Vana uustulnuk SK Tapa/Tapa valla SK

Tänavu on aastase vahe järel naasnud naiste kõrgemale tasemele SK Tapa. "Uueks hooajaks ettevalmistust alustasime juba augusti alguses. Väga hea meel on selle üle, et suutsime võistkonna tagasi kokku tuua ja jätkata naiste käsipalliga Tapal. Kahjuks on väikese koha viga see, et üle poole võistkonnast on hetkel õppimas või töötamas Tallinnas ja Tartus. Seetõttu saame korralikult treenida vaid ühe-kaks korda nädalas," alustas Sk Tapa naiste tagasituleku eestvedaja ning võistkonna mängija Marjette Maie Müntser.

Aastal 2020 jäädi karikavõistlustel küll viiendaks, kuid tänavu loodetakse seda kohta parandada. "Suurimaks eesmärgiks on võistkonda tuua uut hingamist muutes mängupilti tänapäevasemaks. Loomulikult oleks hea tulla medalile, aga peame arvestama sellega, et põhimõtteliselt tervel naiskonnal on olnud sees kahe-kolme aastane paus. Isiklikult tänaksin Elmu Koppelmanni, Aron Jaanist ja Ailar Puhasmetsa, kes võistkonda vedada aitavad," lõpetas Müntser

Reval-Sport/Kopli põhieesmärgiks on noortele kogemust pakkuda

Äsja tüdrukute B-klassis karikavõitjaks kroonitud Kopli otsustas tänavu noortele tüdrukutele ka naiste seas tõestamisvõimaluse pakkuda. "Meil on kõige noorem naiskond, nii et lihtne olema kindlasti ei saa. Suurim eesmärk on tüdrukutele pakkuda kogemust kõrgeimal tasemel," alustas Reval-Sport/Kopli peatreener Jelizaveta Petrunina.

Kopli noorte naiste teekond Eesti karikavõistlustel saab alguse kolmapäeval, kui minnakse vastamisi HC Tabasalu/Audentesega. "Sel aastal oli meie hooaja ettevalmistus veidi harjumatu. Treeningutega alustasime juba juulist, kuna mängisime tüdrukutega esimest korda ka rannakäsipalli. Augustis toimus 10-päevane laager, kus valmistusime algavaks hooajaks. Nii et oleme esimeseks kohtumiseks valmis, eks siis platsil selgub, mis seisus oleme," lõpetas Petrunina.

Naiste karikavõistluste esimesed mängud:

21.09 17.45 Reval-Sport/Mella - SK Tapa/Tapa valla SK (Kristiine Sport)

22.09 19.30 HC Tabasalu/Audentes - Reval-Sport/Kopli (Tabasalu Gümnaasiumi spodisaal)

27.09 19.15 Aruküla/Mistra - Reval-Sport/Mella (Aruküla kooli spordisaal)

02.10 15.30 SK Tapa/Tapa valla SK - HC Tabasalu/Audentes (Tapa Spordihoone)