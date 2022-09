Slovakkia jäähokilegend teatas karjääri lõpetamisest

45-aastane Chara sõlmib teisipäeval sümboolse ühepäevase lepingu Boston Brunsiga, misjärel tõmbab ta pea 30 aastat kestnud profikarjäärile joone alla.

"Pärast 25. hooaega profihokis, 1680. NHL-i tavahooaja mängu, 200. play-off mängu ja üle saja rahvuskoondise mängu teatan uhkusega oma otusest lahkuda NHL-ist," kirjutas Chara ühismeedias. "Seejuures on mul au naasta täna (teisipäeval - toim) TD Gardenisse, et sõlmida ühepäevane leping Boston Bruinsiga ja ametlikult lõpetada oma karjäär meeskonnas, mis on mulle ja minu perekonnale nii palju tähendanud."

206 sentimeetrit pikk mehemürakas alustas oma karjääri 1994. aastal Slovakkia kõrgliigaklubis Trencini Dukla. Euroopas jõudis ta mängida ka SHK Pieštany ja Praha Sparta eest enne kui ta 1996. aasta NHL-i draft'is New York Islandersi poolt valituks osutus.

Lisaks Islandersile mängis Chara ka Ottawa Senatorsi, Boston Bruinsi ja Washington Capitalsi eest. Just Bruinsi ridades veetis Chara oma karjääri parimad aastad. Chara valiti oma karjääri jooksul kuuel korral NHL-i tähtede mängule, kolmel korral hooaja sümboolsesse esiviisikusse ja 2009. aastal pärjati teda liiga parima kaitsja auhinnaga.

2011. aastal aitas ta Bruinsi Stanley karika võiduni ja seega sai temast esimene ida-Euroopast pärit kapten, kes pea kohale tõstnud maailma parima jäähokiliiga karika. Rahvuskoondisega võitis Chara 2000. ja 2012. aasta MM-idelt hõbemedalid.

Chara polnud ainus hinnatud NHL-i kaitsja, kes teisipäeval karjääri lõpetamisest teada andis. Sama tegid ka 2014. aastal Kanadaga maailmameistriks tulnud P.K. Subban ja möödunud hooajal NHL-i järjest mängitud kohtumiste rekordi püstitanud Keith Yandle.

