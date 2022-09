Buffalo õigustas taas favoriidistaatust

Bills sai hooaja esimeses kodumängus 41:7 jagu mullu AFC konverentsis play-off'iks kõrgeima asetuse teeninud Tennessee Titansist. Titans suutis esimese veerandaja võõrustajaga võrdselt mängida, ent järgmisel kolmel veerandajal skooris Bills 34 vastuseta punkti. Billsi mängujuht Josh Allen viskas neli touchdown'i, neist kolm püüdis Stefon Diggs.

Bills kirjutas tabelisse teise võidu, Titans on hooaega alustanud kahe kaotusega.

Õhtu teises kohtumises läksid omavahel vastamisi Philadelphia Eagles ja Minnesota Vikings. Eaglesi mängujuht Jalen Hurts viskas ühe ja jooksis kaks touchdown'i ning vedas oma koduklubi 24:7 võiduni.

Eagles on kahest kohtumisest teeninud kaks võitu, Vikingsil on kirjas üks võit ja üks kaotus.

Teise mänguvooru tulemused:

Buffalo Bills - Tennessee Titans 41:7

Philadelphia Eagles - Minnesota Vikings 24:7

Green Bay Packers - Chicago Bears 27:10

Las Vegas Raiders - Arizona Cardinals 23:29

Denver Broncos - Houston Texans 16:9

Dallas Cowboys - Cincinnati Bengals 20:17

San Francisco 49ers - Seattle Seahawks 27:7

Los Angeles Rams - Atlanta Falcons 31:27

Pittsburgh Steelers - New England Patriots 14:17

New York Giants - Carolina Panthers 19:16

New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers 10:20

Jacksonville Jaguars - Indianapolis Colts 24:0

Detroit Lions - Washington Commanders 36:27

Cleveland Browns - New York Jets 30:31

Baltimore Ravens - Miami Dolphins 38:42

Kansas City Chiefs - Los Angeles Chargers 27:24