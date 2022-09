Villu Vakra jõudis Itaalias isikliku rekordiga pjedestaalile

Täispikk triatlon pidi Itaalias toimuma esmalt laupäeval, ent tugeva tormi tõttu lükati võistlus hoopis pühapäevale ning nii peeti koos nii täis- kui poolpikk distants. Villu Vakra sai uue isikliku rekordiga, ajaga 8:33.12 teise koha 40-44-aastaste meeste hulgas. Üldarvestuses oli eestlane 11.

"Ujumine oli algusest peale pisut loid, kuna kätes oli kerge jõuetuse tunne ja päris üle see läinudki," ütles Vakra võistluse järel. "Veest väljudes nägin, et 57 minutit on stardist kulunud, mis minu jaoks oli kindlasti pigem hea algus. Rattadistantsi alguses oli kohe väga hea enesetunne ja algusest peale sai kiirus üles võetud. Korralik töö jätkus rattasõidu lõpuni ja keskmiseks kiiruseks tuli 40km/h. See tähendas, et kõik oli hästi."

"Maratonis oli esmane eesmärk leida hea rütm ja liikuda võimalikult kaugele hea enesetundega," jätkas Vakra. "Kokku oli jooksu neli ringi. Toitlustuspunktide läbimine oli kohati keeruline, kuna täispikk distants lükati tormi tõttu päeva võrra edasi ja rajal oli seega korraga ligi 6000 inimest. Maratoni ajaks tuli lõpuks 3:01 ja koguajaks 8.33.12. Viimase nelja aasta jooksul oli see mu esimene täispikk ja seetõttu oli plaan veidi kauem rajal viibida. Seda parem oli lõpus emotsioon ja uus isiklik rekord pakub rahulolu!"

Raido Kiipsaare ajaks mõõdeti 9:45.42, mis andis 55-59-aastaste meeste seas teise koha. Üldarvestuses lõpetas eestlane 263. positsioonil.

Teiste eestlaste tulemused:

Marek Antoniak 9:26.38 (11.koht M50-54)

Evgeni Nikolaevski 9:36.58 (46. koht M35-39)

Jaanus Männik 10:36.13 (135. koht M40-44)

Kaisa Poller 10:36.34 (13. koht N30-34)

Aleksandr Kriuchkov 10:38.01 (142. koht M40-44)

Toomas Ellmann 13:22.54 (200. koht M30-34)

Jaana Jõgisuu 14:31.55 (44. koht N35-39)

70.3 distants:

Andreas Veeret 4:37.00 (37. koht M35-39)

Aliaksei Shynkarou 4:53.45 (87. koht M35-39)

Karl Pae 5:05.43 (123. koht M35-39)

Oleg Podlesnov 6:16.35 (268. koht M35-39)

Gerly Ragilo 7:14.33 (75. koht N40-44)