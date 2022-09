Adam Yates sõlmis kolmeaastase lepingu UAE Team Emiratesiga

Yatesiga sõlmiti leping 2025. aastani. 30-aastane Yates sõitis viimased kaks aastat Ineos Grenadiersi meeskonnas.

Yatesi nimel on 18 profikarjääri võitu ning ta liitub tiimiga, kuhu kuuluvad lisaks Pogacarile veel sellised suured nimed nagu Pascal Ackermann, Joao Almeida, Fernando Gaviria, Marc Hirschi ja Rafal Majka.

"Mul on väga hea meel liituda UAE Team Emiratesiga," ütles Yates meeskonna veebisaidil.

