Peter Sagan: võib-olla võidan MM-tiitli ja lõpetan siis maanteesõidu

Sagan on kolm korda põdenud koroonaviirust, mis on kahel korral rikkunud ära tema hooaja ettevalmistuse ning kolmandal korral sai ta viiruse Šveitsi velotuuri ajal.

Pandeemia algusest saadik on ta võitnud vaid kaheksa sõitu ning paljud on ta juba suurte nimede seast maha kandnud, kuid see võib olla viga. Sagan on üks viiest ratturist, kes on suutnud kolmel korral maailmameistriks tulla.

"Võib-olla võidan maailmameistritiitli ja lahkun siis maanteesõidust," ütles Sagan naeratades Cyclingnewsile.

"Kui ma olen seal võistlusel kohal, tahan anda endast parima ja miks ma ei võiks ka seekord võita. Olen võitnud maailmameistritiitli kolmel korral," sõnas Sagan.

"Loomulikult on see ainulaadne võistlus, kuna sõidad oma rahvuse eest ja see võib minna hästi või olla hoopiski katastroof. Mulle meeldib igal aastal MM-il sõita, sest kunagi ei tea, kuidas see välja tuleb," kommenteeris Sagan.

Sagan toibus kiiresti pärast kolmandat haigestumist Šveitsi velotuuril ja võitis seejärel kaheksandat korda karjääri jooksul Slovakkia maanteesõidu meistrivõistlused. Selle aasta Tour de France'il lõpetas Sagan viiel etapil parima kuue seas.

Maailmameistrivõistlused maanteesõidus lõpevad 25. septembril.