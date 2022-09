Sebastien Ogier võistleb kõigil kolmel alles jäänud rallil

Ogier oli juba kinnitatud järgmise nädala Uus-Meremaa ralli (29. september - 2. oktoober) koosseisu ja arvati, et ta plaanib sõita ka hooaja viimasel etapil Jaapanis. Esmaspäeval kinnitas prantslane, et võistleb ka oktoobri keskel toimuval Kataloonia rallil.

"Olen Uus-Meremaale mineku üle väga põnevil," ütles Ogier. "Uudis on see, et võistlen ka Hispaanias ja Jaapanis, et osaleda kõigil kolmel viimasel rallil. Olen selle uue väljakutse eel väga põnevil," lisas Ogier.

Ogier on 2022. aastal sõitnud juba kolmel rallil ning parima tulemuse saavutas ta hooaja avarallil Monte-Carlos, kui sai vana konkurendi Sebastien Loebi järel teise koha.

Portugali rallil olid Ogier'l rehviprobleemid ning Keenia rallil sai Ogier neljanda koha.