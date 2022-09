Eesti jäähokikoondise ründaja liikus ühest Soome klubist teise

"Suurepärane on tulla siia meeskonda ja olen tõeliselt tänulik, et sain selle võimaluse. Tahan aidata meeskonnal edu saavutada ja samal ajal areneda ise paremaks mängijaks," ütles Kombe.

Eelmisel hooajal oli Kombel leping Helsingi Jokeritega, kelle koosseisus osales ta kolmes KHL-i mängus ning viskas ka ühe värava. Enamuse hooajast kuulus Kombe laenulepingu alusel Jokerite farmklubi Kiekko-Vantaa rivistusse, osales 44 Mestise mängus, viskas kaheksa väravat ning andis 22 tulemuslikku söötu, vahendab Eesti Jäähokiliit.

Varem mängis Kombe oma kasvatajaklubi HPK eest Liigas, kus tema arvele kogunes 64 mängu.

JoKP alustab Mestise põhiturniiri laupäeva õhtul kodumänguga valitseva Mestise meistri Imatra Ketterä vastu.

Lisaks Kombele mängib Mestises ka Morten Arantez Jürgens, kelle tööandja Kiekko-Espoo avab hooaja neljapäeva õhtul Imatral tiitlikaitsja Ketterä külalisena.