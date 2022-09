Tarassov ja Mesi lõpetasid mõlemad MK-etapil 12 parema seas

Kvalifikatsioonisõidus pälvis Tarassov 12. koha ajaga 1.15,059 ja Mesi 16. koha ajaga 1.16,304. Veerandfinaalidesse pääsenud eestlased lõpetasid seejärel võistluse vastavalt 11. ja 12. positsioonil.

"Kuna meil ei olnud kahjuks pukki kaasas, siis korralikult soojaks sõita ei saanud. See mõjutas kindlasti külmades ja vihmastes oludes meie tulemust," ütles Tarassov peale võistlust. "Vaatasin enne veerandfinaali konkurendid üle – Indoneesia MK-etapi võitja, prantslane ja belglane. Teades et rada on raske, panin taktika paika selliselt, et annan endast kõik viimasel tõusul. Kahjuks jäin stardis neljandale positsioonile ja ees olnud belglane lasi lõpus teistega väikese vahe sisse, mis rikkus minu edasisaamise võimaluse ära. Kindlasti oleksin saanud paremini sõita, aga esimese aasta kohta on see okei tulemus. Nüüd on mul väike puhkus ja seejärel algavad ettevalmistused Hispaanias toimuvateks maailmameistrivõistlusteks," lisas Tarassov.

Mesi lisas: "Meie jaoks oli ilm ikka paras šokk, sest alles paar nädalat tagasi sõitsime kuni 40-kraadises kuumuses. Minu jaoks kvalifikatsioon pigem ei läinud korda. Sain küll 16. aja, mis tagas napilt edasipääsu veerandfinaali, aga kindlasti ei olnud see minu maksimum. Veerandfinaalis sain vastasteks ajasõidu võitja, eelmise kahe MK-etapi võitja ja tugeva Singapuri sõitja. Teadsin, et meie veerandfinaal tuleb ilmselt päeva kõige kiirem. Plaan oli hoida end nende tempos nii kaua kui võimalik ja endalegi üllatuseks suutsin nendega lõpuni koos püsida. Kahjuks lõpus enam nii palju sprinti ei olnud, et oleksin edasi pääsenud. Ajasõidu võitja tegi teisel ringil kurvis vea ja sealt sain kolmandale positsioonile ning nii ma ka lõpetasin. Loodetavasti saame MM-il teha hooajale ilusa lõpu."

Väljalangemissõidu maailmameistrivõistlused peetakse Hispaanias Barcelonas 2. oktoobril.