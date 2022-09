Varik lõpetab MM-hõbedaga karjääri: kõik, mida soovisime, on tehtud!

See on kõrgeim saavutus, milleni Eesti mootorrattasportlased kunagi on jõudnud. Maailmameistrivõistluste üldarvestuse poodiumile on varem astunud vaid kaks eestlast ja seda samuti külgvankrite motokrossis: 2004. aastal tõid Are Kaurit ja Jürgen Jakk samast sarjast koju pronksmedali.

Varik ja tema soomlasest korvimees Lari Kunnas jõudsid nüüd veel sammu võrra kõrgemale, sealjuures saavutas Varik hõbeda 38-aastasena. "Eks need põhjamaa mehed ongi sellised kannatajad! Meil on kultuur teistmoodi, külgkorvikrossis eriti," rääkis Varik pärast kodumaale jõudmist ERR-ile. "Hakkame vanast peast sõitma, võib-olla hollandlastel ja belglastel on juba noorena väikesed tsiklid ja annavad külkadega minna. Eks kuidagi on nii läinud, olen suhteliselt vastupidav ja pidasingi vastu!"

Saksamaal Rudesbergis saavutasid Varik ja Kunnas esimeses sõidus kolmanda koha, hooaja viimases võistlussõidus saadi neljas koht. Etapi kokkuvõttes teenis duo kolmanda koha, MM-tiitli võitnud Etienne Bax ja Odrej Cermak teenisid neist hooaja jooksul vaid neli punkti rohkem. "Ajasõit õnnestus hästi, olud olid rasked ja saime hea koha. Sõidud ei läinud nii nagu tahtsime: eks teised olid ikka ülikiired ka. Lõpptulemuse üle oleme üliõnnelikud. Peame olema väga uhked selle üle, mida teinud oleme. Võitsime etapi, läksime mitmel MM-il liidritena sõitma, päris tubli tulemus on tehtud," võttis Varik nädalavahetuse ja kogu hooaja kokku.

"Ega me [medali toonud] täpset võtit ei teagi. Võib-olla said nüüd kõik asjad paika, õigesse järjekorda. Mul on ju kogu aeg olnud parimad mehaanikud, parim tehnika, head mänedžerid. Nüüd sai reastatud ja kõik pidi üks päev nii minema," tõdes Varik.

Eestlase sõnul jäi seekordne MM tema jaoks ka karjääri viimaseks. "Ma olen tegelikult enda peas juba ammu otsustanud, et ma ei jaksa edasi sõita. Kõik, mida oleme soovinud, on tehtud. Pigem arvan, et see oli minu viimane MM. Ma loodan, et keegi ei suuda mind ära rääkida," naeris Varik.