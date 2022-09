U-18 jalgpallikoondis kohtub valitseva Euroopa meistriga

Koondis kogunes esmaspäeval, 19. septembril, Prantsusmaa poole asutakse teele järgmisel päeval. Esimene mäng toimub 21. septembril, kui Eesti aja järgi kell 20 on vastaseks Prantsusmaa. Reedel, 23. septembril mängitakse kell 17 Poolaga ning turniiri viimane mäng ootab Eestit ees pühapäeval, 25. septembril, kui kohtutakse Šotimaaga. Kõik mängud peetakse Limoges' linnas Stade de Beaublanc'i staadionil.

Koondise peatreener Joel Indermitte on koosseisu nimetanud 20 mängijat. Tervislikel põhjustel jäävad turniirist eemale Egor Zhuravlev, Oliver Nikola Cekredzi ja Mihhail Kolobov. Egert Õunapuu on samal ajal kaasatud U-19 koondisesse.

Suvel ametisse nimetatud Indermitte jaoks on tegemist esimeste rahvusvaheliste mängudega U-18 koondise eesotsas. "Kohtumised tekitavad kindlasti mõnusa elevuse ja ootuse. Õpime võistkonnana veel üksteist tundma, tegemist on põhimõtteliselt minu jaoks esimese koondise laagriga, kus võistkond on peaaegu täis koosseisus. Seega ootavad ees esimesed sammud ja kohe päris korralik proovikivi," lausus Indermitte.

Vastaste näol on tegemist omavanuste Euroopa tippkoondistega, kui kõik osalesid tänavu suvel toimunud U-17 Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Iisraelis peetud turniiril krooniti Euroopa meistriks just nimelt Prantsusmaa. "Sellise kaliibriga kohtumised ja vastased tulevad väga kasuks, saame võrrelda end Euroopa tippudega ja näha, millega peame veel tööd tegema, kui tahame olla edaspidi edukad. Kui tekkis võimalus osaleda nii kõrge tasemega turniiril, siis tuli sellest võimalusest kinni haarata ja minna kohale ja anda seal endast parim," on Indermitte kohtumiste eel positiivselt meelestatud.

Väravavahid

Gregor Pürg (07.12.2005) - FC Nõmme United

Danii Pareiko (11.03.2005) - SPAL (ITA)

Kaitsjad

Aleksandr Alteberg (02.06.2005) - FC Nõmme United (laenul klubist Maardu Linnameeskond)

Alex Boronilštšikov (11.10.2005) - Ida-Virumaa FC Alliance

Ramaz Kardava (03.09.2005) - Ida-Virumaa FC Alliance

Robert Veering (01.12.2005) - Tallinna FC Flora

Mihkel Sepp (17.02.2005) - Tartu JK Tammeka

Laurits Õunpuu (10.08.2005) - Modena FC 1912 (ITA)

Kristofer Käit (04.04.2005) - Rio Ave FC (POR)

Poolkaitsjad ja ründajad

Kristjan Kriis (16.03.2005) - Harju JK Laagri

Dimitri Jepihhin (28.10.2005) - FC Nõmme United

Anton Volossatov (11.03.2005) - Tallinna FC Flora U21 (laenul klubist Ida-Virumaa FC Alliance)

Oskar Hõim (01.07.2005) - JK Tabasalu

Tristan Pajo (19.11.2005) - JK Tabasalu

Karel Mustmaa (08.08.2005) - S.L Benfica (POR)

Sander Soo (14.01.2005) - Paide Linnameeskond JK

Bruno Vain (15.09.2005) - Tallinna FC Flora (laenul klubist JK Loo)

Henri Käblik (19.04.2005) - Tartu JK Tammeka

Herman Pedmanson (12.08.2005) - Tartu JK Tammeka

Mark William Mugra (28.01.2005) - Tartu JK Welco

Personal

Peatreener: Joel Indermitte

Abitreener: Joonas Ljaš

Väravavahtide treener: Andrus Lukjanov

Füsioterapeut: Margus Parts

Koondise mänedžer: Even Laanemaa