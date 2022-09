Kehv rajamärgistus maksis Kiviojale MM-pääsme

Võistluspäev pidi algama kell 7.05, kuid paduvihma ja tugeva tuule tõttu lükati start 15 minutit hilisemaks. Lisaks lühendati 1,9-kilomeetrine ujumisdistants 750 meetri peale. Uudis ei teinud Kiviojale head meelt. Eestlanna tuli veest välja kolmandal positsioonil ning asus 90-kilomeetrisele rattadistantsile 40 sekundit liidrist Caroline Pohlest hiljem. Kuigi vihmasadu jäi vahelduva eduga järgi, siis sulas vahe sakslannaga üheksakraadise temperatuuriga võisteldes kiirelt.

Kümnendaks kilomeetriks oli Kivioja Pohlest möödunud, kuid eksis seejärel rajaga. "Seal oli kitsas teelõik, mis oli 200 m ulatuses koonustega pooleks tehtud, et tekitada autodele ligipääs paremal pool asuvale teele," kirjeldas Kivioja võistluse järel. "Hiljem selgus, et see oli politsei poolt sinna lisatud. Kuna enne seda polnud ühtegi märgistust ega suunajat, kes või mis meid vasakule poole koonuseid juhataks, tundus mulle õige minna paremale poole teed. Eeldasin, et see on õige sõidusuund. Sel hetkel, kui sain aru, et olin siiski eksinud, oli minu kõrval aeglasem meeste pro klassi võistleja ja tema taga veel teine naine. Võistlussituatsioonis pidin vastu võtma kiire otsuse. Mulle tundus, et ohutum on jätkata paremal pool sõitmist ja mööduda enne aeglasemast mehest kui torbikute vahelt tagasi reastusin. Teine variant oleks olnud vihmaga järsult pidurdada ja nende taha või vahele minna. Ei läinud kaua mööda, kui kohtunik näitas mulle selle eest punast kaarti ja ütles, et ma võin võistluse lõpuni teha, aga mu tulemus kirja ei lähe. Otsustasin võistluse siiski lõpetada ja hiljem proovida olukorda selgitada protesti sisse andes, sest tegemist ei olnud tahtliku möödumisega ja ma ei saanud sellest eelist."

Teise vahetusalasse jõudis Kivioja koos sakslanna Pohle ja briti Nikki Bartlettiga, kuid kuna Pohle tegutses seal kiiremini, tuli eestlannal teda 21,1-kilomeetrisel jooksudistantsil püüdma hakata. Teiseks kilomeetriks oli sakslanna käes ja nii jätkati koos võistlemist, kuni Kivioja viimasel kolmel kilomeetril oma paremuse lõplikult maksma pani, joostes poolmaratoni isikliku rekordi ajaga 1:20.50. Kuigi eestlanna ületas finišijoone esimesena, siis tema tulemus arvesse ei läinud.

"Kahjuks mu protesti ei rahuldatud. Tunnistan oma viga ja sain valusa õppetunni," tõdes Kivioja, kes jäi diskvalifitseerimisega ühtlasi ilma 2023. aasta maailmameistrivõistluste pääsmest, mis peetakse Soomes Lahtis. "Õnneks saan sellest võistlusest kaasa võtta ka palju positiivseid asju. Esiteks tean, et olen võimeline neid võistluseid võitma. Teiseks suutsin esimest korda 70.3 ajal piisavalt süüa ja ei jäänud nälga ning jooksin peale rasketes tingimustes sõidetud ratast poolmaratoni isikliku rekordi. Aitäh kõigile kaasaelajatele."

Esimese koha sai seega Pohle koguajaga 4:09.41, teise Bartlett (4:12.06) ja kolmanda sakslanna Daniela Kleiser (4:14.18).