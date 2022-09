Alcaraz aitas Hispaanial jõuda veerandfinaali

Hispaania läheb veerandfinaalis vastamisi eelmisel aastal teise koha saanud Horvaatiaga. Hispaania võidutses sel turniiril viimati 2019. aastal.

Holland ja USA, kes võitsid D-alagrupi kvalifikatsiooniringis Suurbritanniat, kohtuvad viimase kaheksa hulgas vastavalt Austraalia ja Itaaliaga.

Viimases veerandfinaalmängus läheb Saksamaa vastamisi Kanadaga.

Davis Cupi veerandfinaalid algavad 22. novembril Hispaanias, Malagas Martin Carpena areenil.

Võistluste korraldajad on enda sõnul "väga uhked" pärast viimast alagrupivooru, hoolimata sellest, et mitmed matšid on lõppenud väga hilja õhtul.

Endine maailma esireket Andy Murray ütles neljapäeval, et matšide mängimine nii hilja õhtul "ei ole professionaalne".