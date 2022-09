Siniakova sai Wimbledoni võitjast jagu ja teenis kolmanda turniirivõidu

Sloveenias Portorožis peetud WTA 250 kategooria tenniseturniiril võidutses tšehhitar Katerina Siniakova, kellele see on karjääri kolmas turniirivõit.

Finaalis sai Siniakova kolm tundi ja kuus minutit kestnud matšis 6:7 (4), 7:6 (5), 6:4 jagu tänavusest Wimbledoni võitjast, Kasahstani esindavast Jelena Rõbakinast. Tegemist oli tänavuse hooaja pikkuselt teise WTA finaaliga, sellest kauem läks turniirivõiduks vaja Angelique Kerberil, kes alistas mais Strasbourgi finaalis Kaja Juvani kolme tunni ja 16 minutiga.

Vahepeal paarismängus suurt edu nautinud Siniakovale on see üksikmängus esimene turniirivõit enam kui viieaastase vaheaja järel – enda kaks eelmist turniiri võitis ta 2017. aasta jaanuaris ja juulis. Ühtekokku on ta nüüd mänginud seitsmes WTA finaalis saanud kolm võitu.

Rõbakinale oli see hooaja kolmas finaal ja teine kaotus, üldse on ta kümnest finaalist võitnud kolm.

Värskes maailma edetabelis tõusis Rõbakina kolm kohta ja paikneb nüüd 22. real, Siniakova tegi aga 33-kohalise tõusu ja on nüüd 49. kohal.