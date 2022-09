Madridi Real alistas linnarivaali ning jätkab liigas täiseduga

Real läks 18. minutil Rodrygo väravast juhtima. Poolajaks suurendati edu Atletico ees kahele väravale, kui 36. minutil tegi skoori Federico Valverde.

Teise poolaja lõpus suutis Atletico ka ühe tabamuse kirja saada, kui 83. minutil oli täpne Mario Hermoso. Hermoso oli ka see, kes teenis nii 89. kui ka 90+1. minutil kollase kaardi ning pidi seetõttu väljakult lahkuma.

Real on võitnud kõik seni toimunud kuus kohtumist ning neil on kogutud 18 punkti. Barcelona hoiab teist kohta 16 punktiga. Neil on kuuest mängust viis võitu ja üks viik. Madridi Atletico paikneb seitsmendal kohal ning neil on kümme punkti.

Tasub ära märkida, et Real on kuue mänguga löönud 17 väravat ning endale on lastud lüüa kuus. Barcelona on sama mängude arvuga löönud ühe värava rohkem kui Real, kuid endale on lastud lüüa vaid üks värav.