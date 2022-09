Noor tšehhitar võitis oma esimese WTA turniiri

Kaks tundi ja 41 minutit kestnud matšis oli noor Fruhvirtova otsustavas setis geimidega 1:4 kaotusseisus, kuid tegi suurepärase tagasituleku, võites viis geimi järjest. Sellega kindlustas ta oma esimese WTA turniirivõidu.

Värskelt avaldatud tennise maailma edetabelis kerkis tšehhitar esisaja sekka, olles seal noorim mängija.

She came, she conquered and she's just 17 years old!!! Linda Fruhvirtova claims the #ChennaiOpen title, with a comeback defeat over [3] Linette, 4-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/hAxvEmrLDR

On Monday, Linda Fruhvirtova will make her Top 100 debut and become the youngest player in the WTA Top 100.



