16-aastane Ruben Volt krooniti noorte seas Itaalia meistriks

Esimest hooaega TCR-autoga sõitnud 16-aastane Volt tuli Vallelungas laupäeval kolmandaks ja pühapäeval teiseks. Hooaja kokkuvõttes sai Honda Civic FK7 roolis olnud Volt 241 punktiga ülimalt konkurentsirohkes sarjas neljanda koha, kuid kuni 25-aastaste sportlaste arvestuses oli ta parim.

Volt pani edukale nädalavahetusele aluse kvalifikatsiooni kolmanda ajaga. Sõitudes polnud päris võimatu ka esimeseks tõusmine, aga see nõudnuks ideaalset sooritust ja õnne.

"Laupäevane sõit oli raskem kui teine," rääkis Volt. "Rehvid kadusid kiirelt alt ära ja minu ees startijad olid kvalifikatsioonis üle poole sekundi eest ära. Nad olid ikka kiired."

Esimeses sõidus edestasid Volti hollandlane Niels Langeveld ja itaallane Nicola Baldan. Langeveldile jäi ta alla 3,385 ja Baldanile 2,104 sekundiga.

Teises sõidus pöörati kvalifikatsiooni esikaheksa ringi ja Volt läks rajale kuuendana. Esimesed ringid õnnestusid hästi, kuna eestlane tõusis esikolmikusse. Seejärel jäi Volt Carlo Tamburini hiljaks jäänud pidurduse tõttu karpi ja langes viiendaks.

Sõidu teises pooles kasutas Volt ära eessõitjate seas tekkinud segaduse, mis lõppes teisel positsioonil olnud hispaanlase Ruben Fernandezi välja rammimisega ning tõusis teiseks. Võit läks hispaanlasele Felipe Fernandezile, Volt kaotas talle 0,924 sekundiga. Eestlast jälitanud Denis Babuin lõpetas küll kolmandana, aga äsja mainitud avarii põhjustamise eest saadud kümnesekundiline karistus langetas Babunini üheksandaks.

"Üritasin oodata hetki, kus saan rünnata ja midagi korda saata. Kui sain teiseks, oli sõit üsna kontrolli all. Eks Babuin hakkas vaikselt kogu aeg järgi tulema, aga tõsise ohu kaugusel polnud ta minu arust kordagi. Närvis eriti polnud, üritasin oma sõitu sõita," meenutas Volt.

"Hooaja kokkuvõttes oleksin soovinud esikolmikusse jõuda, aga see läks Imolas peetud eelviimase etapi nahka. See on mootorisport. Aga üldiselt olen rahul. Näiteks viimasel etapil läks kõik nii nagu pidi minema. Oleks tahtnud võita, aga see jäi ikkagi liiga kaugele," lisas ta.

Viimase etapiga jäi rahule ka 20-aastane Mattias Vahtel, kes sai laupäeval kaheksanda ja pühapäeval kuuenda koha. Kvalifikatsioonis näitas ta kümnendat aega.

"Lõpetasime hooaja positiivse noodiga. Autol oli 30 lisakilo, mis tegi olukorra natuke raskemaks. Kindlasti oleks saanud veel paremini, aga olen rahul. Stardid olid väga vinged, tõusin mõlemal korral kolm-neli kohta," ütles Vahtel.

"Teises sõidus oli võimalus ka poodiumile pääseda. Babuin lükkas mu raja mustale osale ning rehvid olid kahe ringi jooksul vana rehvipuru täis ja libedad. Kui rehvid uuesti tööle sain, olid ees ja taga kõik sama kiired," lisas ta.

Hooaja kokkuvõtte lõpetas Vahtel 168 punktiga 11. positsioonil, alla 25-aastaste arvestuses tuli eestlane teiseks. "Minu selle nädalavahetuse eesmärk oli U-25 kokkuvõttes poodiumile tõusta ja sain sellega hakkama. Hooaja algus oli raske, ei saanud korralikult käima. Poole hooaja pealt hakkas kiirust juurde tulema," sõnas ta.

Antti Rammo oli Vallelungas sunnitud esimese sõidu katkestama. Teises sõidus hoidis ta viimaste ringideni kaheksandat kohta, kuni prantslane Sylvain Pussier kurvis Rammo rajalt välja sõitis. Seega tuli leppida 16. kohaga.

"Esimese sõidu lõpetas õnnetus. Pidurdusel blokeerusid auto rattad nii, et seinasõitu polnud võimalik vältida. Mis selle põhjustas, ei oska veel öelda. Tavaliselt nii ei juhtu. Teises sõidus tuli kaasvõistleja mulle tagant külje pealt niimoodi sisse, et auto tegi spin'i. Kusjuures intsident juhtus samas kurvis mis laupäevalgi," rääkis Rammo.

39-aastane Rammo lõpetas TCR Itaalia meistrivõistluste debüüthooaja kokkuvõttes 109 punkti ja 13. kohaga.

"Kõikidest sõitudest umbes pooled katkestasin või oli mingi õnnetus, viga või rehvipurunemine. Punktisumma tähendab mulle üsna vähe. Kui vaadata kiirust ja seda, et minu jaoks olid rajad, kogu klass ja formaat uus, siis jään kindlasti rahule. Konkurentsi arvestades oli soliidne hooaeg," tõdes Rammo.

Itaalia meistrivõistluste tšempioniks krooniti 381 punkti kogunud Niels Langeveld. Itaallane Salvatore Tavano jäi talle alla 12 ja Denis Babuin 108 punktiga.