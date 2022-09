Nurme ja Fosti lõid kaasa Turba spordipäeval

Kolmandat korda viidi 900 elanikuga Harju maakonnas asuvas Turba alevikus läbi meeleolukas spordipäev, mis pakkus liikumis- ja kaasaelamisrõõmu põnnidest pensionärideni. Spordipäeva maiuspalaks oli Turba kooli ümbruses toimunud ässade 4,2 kilomeetri pikkune jooks, mille võitis Tiidrek Nurme, kes edestas kuue sekundiga Karel Hussari ja 35 sekundiga Roman Fostit.

"See on väga haruldane jooks, mina oma sportlase ajaloos ei mäleta sellist üritust, et oleks toimunud. Kindlasti on hästi tore olla sellisel kogukonna üritusel. Ma isegi ei mäleta, et kas ma üldse olen kunagi siin käinud, see juba annab huvitava emotsiooni," lausus Nurme ERR-ile.

"Siin on nii palju toredaid inimesi, kes siin külades elavad ja on kokku tulnud vaatama seda jooksu. See on hästi oluline, et sellised väiksed üritused Eestimaal toimuksid ja kui saan olla sellel natuke kaasas, siis ma tulen. Väga tore oli siin joosta."

Harrastajad said osaleda pika traditsiooniga ümber Turba jooksul ja lastele olid kavas lühikesed sprindid. Ässad kutsuti jooksusammu näitama, et tõmmata Turba koolinoori rohkem sportima.

"Ikkagi tutvustada koolinoortele, et sport on põnev ja kellel on see võistlemiskihk, siis saavad seda rahuldada siin mitmel erineval moel," ütles peakorraldaja Ants Kiisa. "Kõige tähtsam on meie järelkasv."

Tippsportlasena karjääri lõpetav ja oktoobri alguses Tartus eelviimase maratoni jooksva Roman Fosti sõnul annavad sellised spordipäevad energiat nii tippudele kui nende jälgijatele.

"Nad annavad emotsiooni sellega, et rahvas elab sulle kaasa ja ikkagi minule endale on oluline olla ka eeskuju noortele, kutsuda kogukonna inimesi jooksma," lisas ta. "Nad näevad, et me tuleme ja anname neile ka sellist motivatsiooni alustada sportimisega. See on juba väga suur pluss, kui kaks-kolm inimest suudame liikuma panna."