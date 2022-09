Varik ja Kunnas tulid külgvankrite MM-sarjas hõbedale

See on kõrgeim saavutus, milleni Eesti mootorrattasportlased kunagi on jõudnud. Maailmameistrivõistluste üldarvestuse poodiumile on varem astunud vaid kaks eestlast ja seda samuti külgvankrite motokrossis: 2004. aastal tõid Are Kaurit ja Jürgen Jakk samast sarjast koju pronksmedali.

Kogu see nädalavahetus Saksamaal Rudersbergis oli Eesti ja Soome fännidele, keda oli ajaloolisele sündmusele kaasa elama kogunenud sadu, äärmiselt närvesööv. Võistluseelsel nädalal sadas ohtralt ja savipinnasega rada muutus tõeliseks mudaauguks. Ka paddock'isse tuli sõitjate rekkaid traktoriga tõmmata, nii läbimatuks muutus maastik.

Korraldajad olid aga täis otsustavust programm, mis sisaldas ka kohaliku tähtsusega soolode sõite, täismahus maha pidada ning laupäevane päev algas esialgse kava kohaselt.

Ent kui laupäeva lõunaks oli peetud A-grupi kvalifikatsioonisõit, mis tuli pärast viit ringi punase lipuga katkestada, sest tsiklid jäid lihtsalt tõusule kinni, oli selge, et võidusõidud tuleb kuni järgmise hommikuni pausile panna. Kõik kolm Eesti korvipaari, kes loosi tahtel A-gruppi sattusid, olid koos grupikaaslastega B-grupi konkurentidest kehvemas olukorras, sest nemad olid oma tehnikat hulludes tingimustes pidanud rohkem lõhkuma.

Õnneks ei pidanud siiski ka Gert Gordejev / Kaspars Stupelis, kes laupäeval kartsid mootorivahetust, nii suurt remonti ette võtma ning nagu pühapäev näitas, läksid mõlemad võistlussõidud neil väga hästi.

Varik ja Kunnas tõid esimesest sõidust, mille võitsid nende põhikonkurendid MM-tiitli jahil Etienne Bax / Odrej Cermak, ära vaid kolmanda koha punktid. Varik ja Kunnas ei saanud head starti, hoides alguses neljandat kohta, kuid pääsedes siis mööda Stuart Brownist / Josh Chamberlainist, ent mitte teisel kohal olnud Marvin Vanluchene / Robbie Baxist. Kolmanda kohaga tuligi neil leppida, mis viis nad Baxi / Cermakiga enne finaalsõitu täpselt võrdsetele punktidele.

Maailmameistri pidi selgitama hooaja viimane võistlussõit. Seekord läksid sõitu juhtima Brown / Chamberlain, nende järel kihutasid hooaja lõpule vastu Vanluchene / Bax ja Bax / Cermak. Varik / Kunnas läksid tiitlit jahtima alles kuuendatena. Sõidu edenedes läks suurepärases hoos olnud Vanluchene oma teed, talle järgnes Bax ning Varikul õnnestus samuti positsiooni parandada ja asuda oma põhikonkurenti jälitama. Kui sõidetud oli üheksa ringi, eraldas Varikut Baxist kümme sekundit ja kaks punkti, kuid selja tagant lähenesid Julian Veldman / Glenn Janssens, kes ka möödusid ning Variku tiitlilootused eemaldusid veel kahe punkti võrra. Finišis pidigi Varik leppima sõidu neljanda ning etapi kokkuvõttes kolmanda kohaga.

MM-i kokkuvõttes kaotasid Varik / Kunnas tiitli Baxile / Cermakile (239 punkti) aga vaid nelja punktiga.

"Teised olid natuke kiiremad täna. Meie start oleks võinud olla veidi parem. Teises stardis panime kellegagi sirge peal kokku ka veel," võttis Varik päeva kokku. "Läksime MM-i kolmandat kohta püüdma, nüüd oleme teised, nii et ületasime ennast," lisas ta. Küsimusele, kas saamata jäänud tiitel tähendab, et järgmisel aastal peab uuesti võitu üritama, vastas 38-aastane sõitja, kelle tee tippu ja koostöö Are Kauritiga algas 18 aasta eest, et kõik ei pea olema esimesed, teine koht on ka hea. "Mulle aitab."

"Hommikul ütlesin tõesti, et läheme võitu püüdma, kuid me andsime endast parima ja tegime nii Eesti kui Soome motospordi ajalugu," lisas Variku korvimees Lari Kunnas. "Pingutasime mõlemas sõidus, kuid sellest ei piisanud, sest me ei lõpetanud esimesena." Küsimusele, kas Varikuga koostööd alustades olid eesmärgid kohe nii kõrged, vastas Kunnas, et sihiks võeti tõesti kohe alguses MM-medal ning selleni kahe aasta jooksul ka jõuti.

Gert Gordejev ja Kaspars Stupelis tegid vaatamata ebaõnnestunud kvalifikatsioonile pühapäeval mõlemas võistlussõidus väga korraliku tulemuse, olles nii esimeses kui teises sõidus kuuendad ja etapi kokkuvõttes viiendad ning võttes MM-i üldarvestuses tänavu kaheksanda koha (118 p). "Täna rada kuivas täitsa sõidetavaks, kuigi öö läbi tibutas vihma," tunnistas Gordejev. "Esimeses sõidus võib-olla oli pisut vähem võimalusi kuhugi minna, kuid lõpp hea, kõik hea." Eile pärast kvalifikatsiooni kartis Gordejev, et ette tuleb võtta mootorivahetus, kuid nii hull asi õnneks ei olnud. "Võtsime mootori eile lahti ja kontrollisime üle, kuid otsustasime, et vahetust ette ei võta ning nagu näha, siis vedas ta tänase päeva ilusasti välja."

Eile kvalifikatsioonis viienda tulemusega ilusa "kübaratriki" teinud Tanel Reesna ja Sten Niitsoo pidid esimese sõidu kahjuks siduriprobleemide tõttu pooleli jätma, kuid olid teises sõidus 23-ndad ja etapi kokkuvõttes 27-ndad ning said MM-il üldarvestuses 21. koha (44 p). Eestlastest sai tänavu MM-arvestuses punkte veel Ülar Karing / Oliver Sebastian Lamp (26. koht, 18 p) ja Argo Põldsaar / Teet Eier (36. koht, 7 p).

Kõik kolm Rudersbergis osalenud Eesti korvipaari osalevad tuleval nädalavahetusel ka Tšehhis Kramolinis külgvankrite Rahvuste krossil. "Loodame kõigepealt, et ilm on seal parem, siis on ka fiiling parem," rääkis koondise eesmärkidest Gert Gordejev. "Meil on sel aastal koos päris hea seltskond, anname endast parima ja läheme kindlasti võitlema!" Viimati, kui Eesti külgvankrite koondis Rahvuste krossil osales, saadi teine koht, ka tänavu minnakse heitlema poodiumikoha nimel.