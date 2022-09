EM-il kaheksandaks tulnud 3x3 korvpallinaiskond sihib Euroopa mänge

Naiste 3x3 korvpallikoondis koosseisus Johanna Eliise Teder, Annika Köster, Kadri-Ann Lass ja Sofia Kosareva noppis oma esimestelt Euroopa meistrivõistlustelt kaheksanda koha: alagrupis kaotus Saksamaale, võit Austria üle, veerandfinaalis jäädi alla Hispaaniale.

"Väga kõva emotsioon oli," ütles Kosareva ERR-ile. "Mäletan, mängu lõpuni oli veel paar minutit jäänud ja siis ma peas mõtlesin, et no ei taha veel seda mängu lõpetada, tahaks ikkagi näidata, mida me veel suudame. Aga ma arvan, et Euroopa kaheksas koht on päris hea tulemus."

Kolm aastat tagasi sai Eesti naiste koondis Euroopa mängudelt hõbemedali. Treener Siim Raudla ja toonagi koondisse kuulunud Annika Köster tunnistasid, et vastased olid seekord kõvemast puust, lisaks oli Eesti ettevalmistus erinev. Seetõttu, kuigi miinimumeesmärk sai täidetud, jäi hinge siiski kripeldus, eriti mängust Saksamaaga.

"Kõige suurem erinevus ilmselt oli meie ettevalmistuses. Kui kolm aastat tagasi me osalesime pea iga nädalavahetus rahvusvahelistel turniiridel, saime hea karastuse, siis see aasta enne seda EM-i mängisime ainult poistega," ütles Köster. "Võib-olla oligi kohe kõige esimene mäng selline väike värin sees, et teistel võistkondadel ju kogemus olemas, pea igal nädalavahetusel mängivad seda naiste sarja."

Järgmise aasta Euroopa mängudele pääsevate koondiste nimekiri läheb lukku 1. novembril ja praeguse seisuga mahub Eesti 16 pääseja sekka 14-ndana. Kui koht saadakse, on plaanis mängudeks ka tõsiselt valmistuda.

"Väga tõsiselt loodame sinna peale saada nii naiste kui meestega," lausus peatreener Siim Raudla. "Järgmine suvi tuleb ilmselt ütlemata tihe. Sel suvel oli meil üheksa rahvuskoondist erinevates vanustes välja pandud ja alustame ikkagi võimalikult vara, kui saalihooaeg seda lubab."