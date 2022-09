Voolaid pärast 10:0 võitu: kolmapäevane punktidekaotus on seda valusam

"Eks selle seisu valguses kolmapäevane punktidekaotus on seda valusam. Kui ei saa enam aega tagasi kerida, siis saab edasi," kommenteeris Paide peatreener Karel Voolaid.

"Pärast kolmapäevast mängu oli täna sõnum väga hea. Ma väljaku ääres ei kütnud võistkonda, aga hoiak oli väga hea. Nii kaua kuni vastane ei suutnud vastupanu osutada, otsisime oma väravaid edasi. Meil on noor võistkond, mängisime võidu- ja väravajanuselt."

Legioni abitreeneri Sergei Terehhovi sõnul tuli Paide väga näljaselt mängule ja tahtis selle kohe ära otsustada. "Ja see õnnestus neil! Kaks ründajat vahetati poolajal välja - eks see sõnum neil oligi, et esimesel poolajal mäng ära otsustada ja niimoodi ta oli..."

"Natuke naljakas sellise skoori pealt, aga teisel poolajal mängisime palju paremini ja teisel poolajal löödi mängulised väravad, kus otsustas individuaalne meisterlikkus. Esimene poolaeg oli katastroof."

Mängu parimaks tunnistati Paide kapten Andre Frolov, kuigi sisuliselt vääris seda meeskond tervikuna "Olime väga hästi mänguks valmis. Väravaid tuli igalt erinevalt suunalt, paljud mängijad andsid panuse," kommenteeris Frolov.