Seis MotoGP sarjas muutus huvitavamaks

Seejuures alustas parimalt stardikohalt teele läinud Bagnaia viimast ringi liidrina, aga Bastianinil õnnestus järelejäänud aja jooksul mööduda. Lõpuks läks paremuse selgitamiseks tarvis siiski fotofinišit. Ühtlasi sai Bastianini revanši pärast eelmist etappi Misanos, kus ta Bagnaiale napilt kaotas.

Heitluses kolmandale kohale jäi peale hispaanlane Aleix Espargaro (Aprilia; +6,139), kellele järgnesid lõuna-aafriklane Brad Binder (KTM; +6,379) ja austraallane Jack Miller (Ducati; +6,964).

MM-sarja üldliider Fabio Quartararo (Yamaha) osales juba avaringil kolme sõitja kokkupõrkes, kus lisaks temale katkestasid ka Marc Marquez (Honda) ja Takaaki Nakagami (Honda). Kuuekordne MotoGP maailmameister Marquez võttis süü enda peale.

See tähendab, et MM-sarja üldarvestuses muutusid asjalood tihedamaks. Quartararo püsib 211 punktiga liidrikohal, aga eelmised neli etappi võitnud Bagnaia kaotab vaid kümne silmaga. Espargaro on 194 punktiga kolmas.

Võistkondlikult on võitja aga juba selge. Tänu Bastianini esikohale triumfeeris selles arvestuses kolmandat aasta järjest Ducati tehasevõistkond.

"Tundsin viimasel ringil, et ei suuda Eneast uuesti mööduda, kuna olin eelmistel ringidel juba liialt riskinud," kommenteeris teiseks tulnud Bagnaia. "Nii et need 20 punkti on tähtsad."

"Enea tegi imelise töö, ta oli terve nädalalõpu väga tugev ning ma teadsin, et tema ja Fabio olid kiireimad. Kahjuks Fabio kukkus esimesel ringil, aga igal juhul andsin endast parima."

MotoGP sarjas jääb tänavu sõita veel viis etappi. Neist järgmine on kavas juba nädala pärast Jaapanis Motegi ringrajal. Seejärel sõidetakse veel Tais, Austraalias, Malaisias ja tagasi Euroopasse tulles Valencias.