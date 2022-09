Lakkamatus vihmasajus tulid pika raja Eesti meistriteks Hirv ja Heinmann

Võistlusmaastikuks oli seekord keerulise reljeefiga ja valdavalt raske läbitavusega Voorepalu maastik Põlva- ja Tartumaa piiril. Pikk rada, mida varasematel aegadel on ka maratonorienteerumiseks nimetatud, planeeritakse rajameistri poolt selliselt, et põhiklassi võitjate ajad oleksid vahemikus 120-150 minutit ning võisteldakse ühisstardist.

Juba põhiklasside stardi eel sadas lakkamatult vihma, mis stardi hetkeks veel tugevnes. Sadu jätkus kogu võistluse ajal, kuid võistlejad ei lasknud ennast sellest heidutada. Naiste põhiklassi raja pikkuseks oli 12,7 km ning kui läbitud oli ligi kümme kilomeetrit, paistis, et kaks erksamat medalit jagavad omavahel Emily Raudkepp (OK Peko) ja Eleri Hirv (OK Võru), kes olid jälitajatest mitme minuti jagu ees ja liikusid omavahel 1-2-minutilise vahega. Siis tegi Raudkepp ootamatult suure vea, mistõttu Hirv liikus uhkes üksinduses oma kolmanda pika raja meistritiitli poole. Hirv võitis lõpuks ajaga 2.14.35 ja Raudkepp pidi lõpuks leppima alles viienda kohaga. Hõbeda võitis Kadri Kadakas (Mercury, +2.29) ja pronksi Sigrid Ruul (JOKA, +3.43).

Meeste 18,9 km pikkusel rajal tegi kohe raja alguses kolmeminutilise vea suurfavoriit Kristo Heinmann (OK Peko) ja jäi sellega kuni raja keskpaigani tagaajaja rolli. Raja keskel olnud joogipunktis jõudis ta liidritele järele ja võistlus jätkus viieliikmelise juhtgrupiga. Peagi eraldusid sellest grupist Heinmann ja Uku-Laur Tali (Harju OK), kes omavahel mitu korda liidripositsiooni vahetasid, kuid jõudsid raja eelviimasesse punkti siiski koos.

Raja viimasel etapil valis Heinmann enesekindlalt otsevariandi ja ennast füüsiliselt pisut väsinumana tundnud Talil ei jäänud muud üle kui panustada teed mööda ringi jooksmisele. Heinmanni variant osutus poole minuti jagu kiiremaks ja viies pika raja Eesti meistritiitel tuli talle ajaga 2.30.32. Tali kaotas 42 sekundit, millega vahetas mulluse pronksi hõbeda vastu. Oma elu esimese individuaalse Eesti meistrivõistluste medali võitis pronksi näol Alar Kume (OK Võru, +11.48).

Juunioride seas tulid Eesti meistriteks Anita Laanejõe ja Jürgen Joonas (mõlemad OK Võru).